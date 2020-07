Desde el decreto del estado de alarma, la oferta de empleo se ha reducido un 70% en España Comunicae

miércoles, 29 de julio de 2020, 14:36 h (CET) El Informe Infoempleo Adecco, que se ha presentado esta mañana en Madrid, analiza 1,4 millones de vacantes, más de 400.000 ofertas de empleo y encuesta a más de 15.000 empresas y candidatos El portal de trabajo Infoempleo y el Grupo Adecco, líder mundial en gestión de Recursos Humanos, han presentado esta mañana en Madrid la XXIII edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España[1], una completa radiografía de la situación del empleo en nuestro país durante 2019 que en esta ocasión contiene, además, un capítulo monográfico dedicado en exclusiva a analizar la repercusión que ha tenido la crisis provocada por la Covid-19 en el mercado laboral español.

Porque la pandemia en la que la sociedad está sumida desde el pasado mes de marzo ha desdibujado el mercado de trabajo, pero ¿hasta qué punto lo va a transformar?

“No puedo mentir, el grado de incertidumbre actual es tan alto que no hay una respuesta correcta que asegure la supervivencia empresarial en un contexto como este”, ha asegurado Teresa Tomás, CEO de Infoempleo, durante la presentación del estudio. “En todo caso, hay muchas respuestas. Tantas como posibles escenarios. Pero también debemos reconocer que, en la “nueva normalidad”, el escenario menos probable es el de la vuelta a la realidad pre-covid. Cuanto menos tardemos en aceptarlo, antes podremos empezar a trabajar en construir ese nuevo futuro”, continuaba Tomás.

Javier Blasco, Director del Adecco Group Institute, señalaba también que “el estudio nos muestra que la mayor parte de las personas han confiado en sus empresas durante la crisis y lo seguirán haciendo de cara a la post pandemia, siendo algunos de los sectores más impactados por el confinamiento, como la construcción o la industria, los que esperan liderar la recuperación. Necesitamos redefinir un nuevo contrato social donde empleadores, personas trabajadoras y marco regulador dibujen un mercado de trabajo competitivo para atraer inversión y talento”.

“La importancia de la formación en los profesionales con mayores expectativas de encontrar empleo, y los deseos de mayor flexibilidad y teletrabajo son mensajes, de cara a un futuro del empleo más sostenible, que no podemos obviar. Tenemos una de las generaciones mejor preparadas, y nuestros jóvenes son la mayor garantía para una recuperación basada en el talento y la inclusión”, concluía el director del Adecco Group Institute.

“No podemos seguir postergando la recuperación del empleo perdido durante la crisis. Encontrar el necesario equilibrio entre el bienestar sanitario y el económico puede resultar muy difícil, pero debemos hacerlo. Gran parte de nuestro tejido empresarial ya ha apostado por recuperar su actividad, ahora nos toca mover el foco al ámbito del empleo e incentivar su creación”, cerraba la responsable de Infoempleo.

El impacto de la pandemia en el mercado laboral español

La oferta de empleo en España se había incrementado un 10,2% durante 2019, un aumento que permitía encadenar siete ejercicios consecutivos de crecimiento.

Sin embargo, durante los dos meses posteriores a la entrada en vigor del estado de alarma (15 de marzo), el volumen de oferta de empleo publicada por las empresas sufrió una reducción media de un 70%, al pasar de publicar más de 233.000 ofertas en 2019 a tan solo 69.000 en 2020 (durante el mismo periodo de estudio).

La reducción en la generación de ofertas ha afectado de forma generalizada a toda la geografía española, aunque las comunidades de Islas Baleares (-82,1%), Cataluña (-77,1%), y País Vasco (-74,8%) han sido las más afectadas por esta reducción de la oferta de empleo. Solo hay una autonomía donde la oferta de empleo haya caído por debajo del 50%: Extremadura, con una reducción de un 49%.

Por sectores, los más perjudicados han sido hostelería y turismo (su oferta ha llegado a reducirse hasta un 90,2%), consultoría (-87,9%) y las industrias del automóvil (-85,4%) y el metal (-84,6%) así como la distribución mayorista (-84,6%). Por encima del 80% también se ha reducido la oferta del sector bancario y de inversión (-82,5%). Por el contrario, en empresas de mensajería las vacantes crecieron más de un 150% interanual.

De hecho, el perfil de repartidor ha sido el que más ofertas de empleo ha acumulado entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de este año: un 5,3% de todas las publicadas; seguido muy de cerca por el perfil de profesor (5,2%).

Ya con menos porcentaje aparecen otras profesiones como agentes de seguros, comerciales, operarios, mozos de almacén, operarios de limpieza, teleoperadores, auxiliares de geriatría, técnicos de mantenimiento, enfermeros, o D.U.E. además de otras posiciones sanitarias.

Impacto sobre la actividad empresarial

Las repercusiones económicas derivadas de la crisis sanitaria (59,5%), el estado general de la economía (38,7%) y la incertidumbre política (27,3%) son las dificultades a las que más temen las empresas en el actual contexto laboral, un escenario muy diferente del que se vivía en febrero de 2020, cuando sus principales reclamos eran el desajuste entre la oferta de profesionales y las vacantes disponibles (41,5%) y la escasez (35,3%) y retención (27,5%) de talento.

Sobre el impacto que ha tenido el confinamiento en la actividad empresarial, cinco de cada diez organizaciones aseguran haber reducido su actividad económica entre un 25% y un 75%, un 12,4% se ha mantenido estable y un 5,5% ha crecido. Este último, que supone el menor porcentaje, está representado principalmente por empresas del sector de logística y transporte, sanidad y servicios sociales, TIC, alimentación y bebidas o agricultura.

El 35% restante son empresas que han paralizado por completo su actividad empresarial. Hostelería y el turismo, la industria automovilística y el comercio son los sectores que más han sufrido esta parálisis. Consultadas sobre sus planes de reactivación, el 30% habrán reanudado su actividad antes de julio de 2020; entre julio y agosto lo harán el 30,7%; para el próximo otoño o 2021, la cifra se situará en el 30,5%; y un 3,9% descarta poder volver a recuperar su actividad.

Preguntados sobre si se han visto en la necesidad de hacer despidos en estos meses, el 55,6% de las compañías reconoce que sí ha realizado despidos durante los últimos tres meses. El tipo de despido más frecuente ha sido el procedente (42,9%).

En general, los profesionales españoles dan un aprobado general a las empresas en su respuesta a la crisis sanitaria. En el caso concreto de los trabajadores con empleo, la puntuación con la que valoran la gestión de la crisis que ha hecho su actual empleador alcanza el 6,6 sobre 10.

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo: una opción masiva

Con la crisis sanitaria que explotó en marzo llegó también la parálisis económica a todo el país. Para impedir unas consecuencias dramáticas en términos de aumento masivo del desempleo y tratar de asegurar las rentas de los trabajadores, se generalizó una opción laboral que hasta la pandemia provocada por la Covid-19 había estado, en comparación, inexplorada. Se trata de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una medida que permite suspender la relación laboral de los empleados o reducir sus jornadas de trabajo de forma temporal.

Según el Informe Infoempleo Adecco, el 61,3% de las empresas encuestadas se habían acogido a algún ERTE antes de junio de 2020. Una cifra que varía enormemente en función del macrosector, con construcción (75%), industrial (74,1%) y servicios (61%) entre las principales beneficiarias de la medida.

El tipo de ERTE más común ha sido el de suspensión total, solicitado para una parte (43,2%) o el total de la plantilla (29,2%). Además, en el 77% de las empresas que han solicitado algún ERTE, el personal afectado ha alcanzado el 100%.

Si se atiende al perfil del profesional en ERE temporal, se observa que el 45% de los trabajadores encuestados para este estudio estaba en una suspensión temporal de su contrato de trabajo en junio de 2020.

El perfil tipo del profesional más afectado por este tipo de medida es el de un trabajador de la categoría de empleados (48,5%) que tiene un empleo en una empresa del macrosector servicios y, más concretamente, del área de hostelería y turismo (81,8%) y con un tipo de ERTE de suspensión total (72,7%).

Consultados sobre el cumplimento de las condiciones pactadas en sus ERTEs, dos de cada diez profesionales afectados aseguran haber trabajado sin salir del ERTE o haber trabajado más horas de las acordadas.

Teletrabajo: ¿ha llegado para quedarse?

Con la crisis provocada por la pandemia y la declaración del estado de alarma, muchas empresas y trabajadores tuvieron que cambiar de un día para otro las condiciones en las que desarrollaban su actividad.

Para muchos, la única opción viable para mantener la actividad empresarial pasaba por el teletrabajo. Así lo asegura el 58,5% de las empresas, que son las que, excluyendo a las compañías que se vieron obligadas a paralizar por completo su actividad, optaron por la modalidad del trabajo a distancia. Aunque la medida no ha alcanzado a todos los trabajadores por igual: tan solo el 18% de las empresas ha permitido teletrabajar al 100% de sus plantillas.

La que ahora es una medida generalizada en el día a día de muchos profesionales requiere una adaptación y modernización por parte de la legislación laboral, algo en lo que coinciden el 86,2% de las empresas españolas, que muestran su acuerdo en torno a la necesidad de regular por ley el teletrabajo en nuestro país.

Y eso que los trabajadores han aprobado con nota pues las empresas puntúan con un 7’2 sobre 10 la adaptación de sus plantillas al teletrabajo, y tan solo el 1,1% de las organizaciones encuestadas daría una valoración extremadamente mala al desempeño de sus trabajadores durante el trabajo a distancia.

Así, parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero solo en la mitad de las compañías. Excluidas las empresas cuya naturaleza no permite el trabajo a distancia, el 48,8% de las compañías encuestadas asegura que seguirán facilitando el teletrabajo en la nueva normalidad. El 42,1% lo hará según las necesidades de la empresa y el 17,4%, siempre que el trabajador quiera.

Por el lado de los profesionales, el 83% afirma que le gustaría tener un empleo que le permitiese teletrabajar. La frecuencia media deseada alcanza el 72,5% de la jornada laboral.

Previsiones para el mercado laboral español a corto y medio plazo

Ni empresas ni profesionales se muestran muy optimistas con la evolución de la economía española para los próximos seis meses, valorando con menos de un 5 sobre 10 su comportamiento en la segunda mitad del año. Para 2021, sin embargo, las expectativas son mucho mejores, con puntaciones que rondan el 6 sobre 10 en todos los colectivos encuestados.

Los mayores riesgos para las organizaciones durante los próximos meses serán la no reactivación del consumo (41,3%), la existencia de un rebrote del virus que obligue a nuevos periodos de confinamiento (38,7%) y el cambio de hábitos o gustos en el cliente (25,1%).

Recursos humanos

Tan solo el 29,5% de las empresas prevén hacer nuevas contrataciones durante 2020, una reducción de un 60,8% con respecto al número de organizaciones que planeaban aumentar sus plantillas tan solo unos meses antes, en febrero de este año, cuando la cifra se situaba en el 75,4%.

En términos de despidos, la tendencia es la contraria. Entre febrero y junio de 2020 han aumentado un 40% los planes de reducción de personal, pasando de un 22,5% al 31,6% actual (+9 p.p.).

El 15,5% de las empresas planea también solicitar o ampliar un ERE temporal (ERTE), especialmente en los macrosectores industrial y construcción.

Por el lado retributivo, el 29,1% de las empresas planea hacer recortes salariales que afectarán, especialmente, a los trabajadores del sector servicios (32,4%) e industrial (30,9%).

Incertidumbre entre los profesionales

El 58% de los profesionales con empleo teme perder su trabajo durante los próximos meses o, incluso, en 2021. El miedo es especialmente elevado en sectores como hostelería y turismo, atención al cliente y TIC.

El 45% de los profesionales en paro cree que sus posibilidades de encontrar trabajo en el futuro próximo son bajas o muy bajas. La principal razón para ese pesimismo es el estado general de la economía (52%).

Fuentes de información

Para poder ofrecer una fotografía lo más real y completa posible sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral, se ha querido contar con un número suficiente de fuentes de información con las que cubrir el máximo espectro posible.

Así, por un lado, se cuenta con la información extraída de las ofertas de empleo publicadas en Infoempleo durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2019 y 2020. En total, se han analizado 302.134 ofertas. El 23% han sido publicadas este año; el 77% restante, durante 2019.

Otra de las fuentes de información empleadas parte de un sondeo cuantitativo y cualitativo realizado a empresas y profesionales de RRHH. La recogida de respuestas tuvo lugar entre el 1 y el 10 de junio de 2020 y, tras un test de consistencia interna, se han dado por válidas 491 respuestas del colectivo mencionado.

Para conocer las impresiones de los profesionales se ha recurrido también a una encuesta con preguntas abiertas y cerradas que han contestado de forma válida 5.628 personas, con y sin empleo, entre el 1 y el 10 de junio.

[1] Ver al final de la nota el apartado: Fuentes de información

[2] La columna de los porcentajes indica cómo se distribuye la oferta de empleo entre las diferentes autonomías españolas mientras que los brutos muestran las vacantes disponibles en los dos periodos comparados.

[3] La columna de los porcentajes indica cómo se distribuye la oferta de empleo entre los diferentes sectores mientras que los brutos muestran las vacantes disponibles en los dos periodos comparados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Snacks de verduras, una opción de Primaflor, nutritiva y saludable, para controlar el apetito entre horas Infocopy da las claves para crear espacios de trabajo más inteligentes y eficientes 5 consejos para pagar de forma segura durante las vacaciones de verano Storyous presenta OneMenuQR, nueva tecnología móvil para la recuperación del sector de la hostelería Sibuya Urban Sushi Bar llega a Valladolid