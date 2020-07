La innovación impulsa el sector de los juegos online

Desde un móvil o desde un PC. En solitario o en compañía de tus amigos en tu casa. La proliferación de los juegos online está atravesando su mejor época, tanto de casinos online como de jugadores. Los eSports han llegado para quedarse. La razón de esta proliferación de juegos se encuentra en la tecnología. El desarrollo de las conexiones digitales ha permitido disfrutar de un buen ocio y tiempo libre, ya sea en solitario o en compañía de amigos, física o quizá virtual.



El origen de los juegos en España se encuentra en 1977. A finales de los años setenta, las autoridades legalizaron este tipo de actividades. Nada que ver con la actualidad; eran simples juegos de azar. Nada de online. Este cambio, no obstante, supuso el desarrollo de nuevo sector, una industria que no ha parado de crecer hasta desembocar en los juegos online, aprovechando la llegada de las nuevas generaciones y del potencial de los avances tecnológicos. Un ejemplo de este seguimiento e innovación se encuentra en Book of Ra, uno de los juegos de aventura referentes en el mercado.



Desde Nueva York a Seúl, pasando por París o Moscú. Desde cualquier rincón del mundo se vive con pasión estas nuevas, y atractivas, formas de ocio que han cautivado a las nuevas generaciones. Se calcula que más de 300 millones de personas siguen de manera continuada los eSports. Bien sea a través de los juegos online o de los eventos, que también se siguen de manera virtual, este sector reúne a miles de personas.



Jugadores profesionales

Antes de atraer inversores, desarrollos tecnológicos y jugadores y seguidores, los casinos de juego online deben cumplir, en el caso de España, con la normativa que marca la Dirección General de Regulación de Juegos de Azar. Entre varios requisitos se solicita una licencia bajo un dominio punto es; información legal en su portal; datos de la empresa y disponer de las formas de pago. El resto es conectarse y disfrutar.



Pero no todos los juegos online cumplen con los requisitos de ser considerados eSports. Porque entre las muchas ofertas, también hay un guiño para la nostalgia con juegos online clásicos: tragamonedas o juegos de cartas. Son ofertas pequeñas, porque la industria ofrece juegos de aventuras y deportes, los más requeridos por cualquier joven desde cualquier plataforma de acceso a la red.

Para ser considerado un eSports, se necesita que puedan enfrentarse varios jugadores (independientemente de su ubicación geográfica); que se compita en igualdad de condiciones y el ganador venga dictaminado por la habilidad; que gocen de cierta popularidad y haya unas reglas. El resto consiste en disfrutar y en captar a un público joven y fiel a los juegos online. Tanto que ya muchos jugadores empiezan a ser tanto, o más, populares que muchos famosos o deportistas. Incluso, estos jugadores alcanzar el grado de profesionalidad y multiplican día a día sus seguidores alrededor de los cinco continentes.