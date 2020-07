Alrededor del 40% de la población infantil padece miopía

La miopía es una patología ocular que provoca visión borrosa al mirar objetos lejanos. Alrededor del 40% de la población infantil padece este defecto refractivo que puede ir aumentando de forma progresiva, principalmente durante la etapa de crecimiento.



Muchos padres desconocen que la miopía infantil, si no se controla y supervisa, puede aumentar y derivar en serios problemas de visión. Pero, sobre todo, no saben que es posible prevenir su crecimiento. Por ello, “es fundamental cuidar y controlar la miopía entre los 7 y los 17 años, ya que es la única posibilidad que tenemos de intervenir en este proceso”, afirma el Dr. Francisco Sánchez - Waisen, especialista en oftalmología pediátrica de Vithas Almería, quien añade que, “alrededor de los 19-22 años se estabiliza este defecto refractivo”.



La miopía aumenta unas 0.5 dioptrías de media cada año, especialmente entre la niñez y la adolescencia y, aunque puede corregirse mediante gafas y/o lentes de contacto convencionales, no ralentizan su progresión. “Uno de cada diez niños miopes crecerá por encima de las 6 dioptrías, siendo una de las mayores causas de patologías como la retinopatía miópica o discapacidades visuales, entre otras”, explica el especialista.





Las personas con una elevada graduación de miopía pueden sufrir enfermedades oculares como pueden ser desprendimientos de retina, cataratas, glaucoma o atrofia coroidea, entre otras. “Según la evidencia científica publicada al respecto, las técnicas actuales que permiten una mayor ralentización de la miopía son: tratamiento farmacológico mediante atropina y el uso de lentes de contacto (orto-k y diseños de borrosidad periférica)”, afirma el Dr. Sánchez - Waisen.



Cómo saber si un niño es miope



El niño que es miope suele quejarse de dolor de cabeza, picor y ojos rojos. Además, suele frotarse los ojos, aumentar la frecuencia del parpadeo e incluso mirar de lado. Es habitual también, que el niño se acerque más a un libro o a la televisión. En caso de presentar estos síntomas, es importante acudir al oftalmólogo para que se explore al niño con gotas de ciclopléjico, de modo que la refracción sea exacta.



La unidad de contactología infantil y control de la miopía de Qvision en el Hospital Vithas Almería, está formada por un equipo multidisciplinar compuesto por oftalmólogos especialistas en oftalmología pediátrica, en córnea, en el cuidado y prevención de la progresión de la miopía en edad infantil y optometristas expertos en contactología.



Esta unidad, liderada por el Dr. Joaquín Fernández, controla la progresión de la miopía en la infancia y corrige cualquier otro defecto refractivo en el niño como astigmatismo e hipermetropía. Además, realiza un seguimiento de tolerancia, seguridad y adaptación de lentes de contacto de uso diurno o nocturno, junto al screening, diagnóstico y tratamiento de otras patologías.