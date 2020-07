Emcesa presenta sus aperitivos para el verano Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 13:53 h (CET) Una multitud de opciones de rápida preparación para no perder tiempo de disfrutar con amigos y familia Los largos días de verano son el momento idóneo para disfrutar de las reuniones y los encuentros con la familia y los amigos, más este año tras los meses de cuarentena, aunque siempre respetando la distancia de seguridad y tomando las medidas pertinentes.

En estas comidas y cenas no puede faltar el típico picoteo español para ir abriendo boca, y Embutidos del Centro S.A. (Emcesa), empresa especializada en la elaboración de productos cárnicos y platos preparados, cuenta con una amplia oferta para que no falte de nada en la próxima reunión, desde los clásicos embutidos como chistorras o morcillas hasta platos más internacionales como las costillas a la BBQ o algunos con diferentes verduras y carnes magras como los de la línea Limo&Lima. Emcesa ofrece una gran variedad de picoteo que se adapta a todos los gustos.

Para Javier Mancebo, director general de Emcesa, “nuestra empresa en la actualidad elabora todo tipos de productos preparados, desde los típicos embutidos que pueden servir de aperitivo, hasta otros más consistentes que pueden convertirse en el centro de la comida y las reuniones de este verano; todos ellos elaborados con los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria”.

El chorizo, la chistorra, la morcilla o el surtido de ibéricos, así como la oreja en salsa, son los ‘finger food’ españoles por excelencia. Estos alimentos están elaborados a partir de cerdo y aderezados con sus tradicionales condimentos. Todos se pueden cocinar al microondas durante unos minutos o también se pueden freír, hacer al horno o a la plancha con unas gotas de aceite. Todo un manjar que adorna cualquier mesa de picoteo. Por otro lado, no pueden faltar los pinchos y brochetas de carne de pollo o cerdo, generalmente acompañados por verduras para darle un toque de color a la mesa, así como la clásica panceta, ideal para compartir asada o frita.

Los platos tradicionales en la mesa

Otra opción de tapeo para compartir son platos tradicionales de la cocina española. Emcesa cuenta con una larga experiencia elaborando los platos preparados más clásicos de la cocina española. Gracias a las nuevas tecnologías de producción, los platos preparados de Emcesa no contienen gluten, colorantes ni conservantes. Algunas de sus principales referencias son los callos a la madrileña, albóndigas en salsa o codillo a la gallega; además de otros platos preparados más internacionales como las costillas de cerdo en salsa BBQ. Los platos precocinados de Emcesa tan solo necesitan unos minutos al microondas para estar listos para compartir y disfrutar.

El picoteo más colorido

La línea de platos preparados Limo&Lima también puede ser una opción para aquellos que prefieren picotear elaboraciones más ligeras antes de pasar a los platos principales. Limo&Lima cuenta actualmente con tres platos: Salteado de verduras con pollo y quinoa, albóndigas de pollo y quinoa, y arroz con pollo al estilo thai. Todos ellos están preparados con verduras y carnes magras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.