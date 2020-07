El vapeo es la herramienta más común para acabar con la adicción al tabaco, apunta VaperZone Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 13:13 h (CET) Los vapeadores son dispositivos que reducen en un 95% los riesgos asociados al tabaco convencional, siendo este uno de los principales motivos del crecimiento de las ventas de estos productos, señalan desde VaperZone Ni parches ni chicles ni otros métodos tan prometedores que, realmente, no tienen los resultados esperados por aquellos interesados en acabar con el tabaco convencional: el vapeo se ha convertido en uno de los métodos más eficaces y, por tanto, más extendidos para alcanzar este objetivo.

VaperZone ha constatado un importante crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos durante los últimos tiempos como método estrella para olvidarse de la necesidad de recurrir a los cigarrillos, nocivos para la salud de quienes fuman y de la gente que se encuentra a su alrededor.

El tabaco es un producto adictivo contra el que las autoridades sanitarias luchan cada día para que vaya desapareciendo poco a poco del consumo humano. Debido a esta cuestión y a que los métodos tradicionales para dejarlo no siempre son todo lo efectivos que se espera de ellos, muchos fumadores se han pasado al vapeo como método alternativo, un excelente aliado más saludable y que contribuye a dejar el tabaco de manera gradual.

Hasta un 95% menos de sustancias nocivas respecto al tabaco

La proporción de componentes perjudiciales en los vapeadores es mucho menor respecto a los cigarrillos, motivo por el cual se emplea para tener algo parecido en la boca sin mermar la salud.

Incluso, añadiendo nicotina a estos dispositivos, no conlleva los mismos riesgos del tabaco, que puede llegar a propiciar la aparición de distintos tipos de cánceres.

La pandemia y una oferta de más calidad, claves del crecimiento del vapeo

Uno de los fenómenos que se ha comprobado en el sector es que sus ventas han incrementado considerablemente desde que comenzó la pandemia, con especial mención en la compra online de estos productos y sus accesorios durante la etapa de confinamiento de la población española.

La compra por internet, por tanto, se ha convertido en la alternativa más segura y cómoda durante estos tiempos difíciles para muchos consumidores, que buscaban evadirse de la situación con artículos de calidad.

Este es otro de los puntos fuertes de empresas del sector, como VaperZone, dedicada a una selección de artículos y marcas de primer nivel, procurando en todo momento la máxima satisfacción posible de sus usuarios.

Con una atención personalizada, los interesados en estos productos pueden acceder a aquellos elementos que mejor se adapten y superen sus necesidades, un aspecto muy importante teniendo en cuenta la amplia diversidad del mercado y el desconocimiento de aquellas personas que se inician en esta actividad en auge.

