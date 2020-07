El crecimiento de gasolineras con GLP propicia el auge de coches a estos sistemas, sostiene Ircongas Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 12:57 h (CET) Ircongas considera que la red de gasolineras con autogas GLP sigue creciendo y que este es otro de los factores clave para que cada vez más conductores apuesten por la adaptación de sus vehículos a esta fuente de energía limpia y que conlleva un gran número de beneficios Aunque los automóviles movidos por energía eléctrica simboliza la transición ecológica, esta no es la única alternativa a los combustibles tradicionales presentes en el mercado: Las adaptaciones de vehículos a AutoGas GLP que ofrece Ircongas es otra solución para avanzar hacia un modelo sostenible de movilidad para el que están comprometido un gran número de países, con medidas altamente efectivas para ello.

La movilidad eléctrica no es la única solución

Existen otras opciones además de la energía eléctrica para propulsar los vehículos y estar comprometido con el cuidado del medio ambiente: el autogas GLP es uno de los combustibles alternativos más rentables que se puede encontrar en la actualidad.

Es el resultado de la mezcla de butano y propano y se trata de las siglas de Gas Licuado de Petróleo (LPG o Liquid Petrol Gas a nivel internacional) y se conoce tanto por este término como Autogas o Gasauto.

El GLP es la fuente alternativa con más aceptación a nivel mundial, siendo utilizada por más de 20 millones de personas en todo el planeta.

En España, se cuenta ya con más de 100.000 conductores que han adaptado sus coches a este sistema o los han comprado nuevos con esta tecnología

Además de un precio hasta un 45% inferior al de la gasolina, una rápida y fácil instalación, un menor índice de contaminación (reducción directa de emisiones de CO, menos Óxidos de Nitrógeno respecto a sus homólogos diésel y una importante reducción de emisiones de partículas, estas dos últimas, principales causantes de la mala calidad del aire de las principales ciudades), otra de las grandes ventajas es que la red de gasolineras que disponen de este combustible alternativo va en aumento conforme pasa el tiempo.

Más de 600 puntos de suministro y subiendo

El número de puntos de suministro de GLP continúa en aumento y ya se sitúa por encima de las 600 gasolineras, un aspecto que hace que los conductores que cuenten con este tipo de vehículos puedan desplazarse a lo largo y ancho de la Península Ibérica sin temer quedarse tirados.

Una vez se agota el gas, se puede continuar el viaje mediante el abastecimiento de gasolina, siendo la autonomía de estos vehículos bifuel de hasta 1.200 kilómetros.

Acerca de Ircongas

Ircongas es la compañía líder en la importación, venta y distribución de sistemas de Gas Licuado de Petróleo adaptándolos a la industria automotriz.

Fruto de ello, es una de las referencias como distribuidor a nivel nacional de esta energía a talleres independientes y concesionarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.