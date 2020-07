Las temperaturas extremas disparan las reparaciones de aires acondicionados, según Servicio Técnico Plus Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 12:33 h (CET) Los propietarios de equipos de aire acondicionado prefieren no aplazar el tratamiento de problemas en estos equipos para no sufrir los estragos del calor sofocante que se está experimentando este verano, según han observado los técnicos de Servicio Técnico Plus El verano de 2020 será recordado, especialmente, por dos cuestiones: la convivencia de la ciudadanía con la pandemia de COVID-19 y unas temperaturas que están alcanzando unos índices realmente altos.

Precisamente por la segunda razón, muchos usuarios que cuentan con problemas en sus equipos de aire acondicionado se dan cuenta que no pueden aplazar su reparación para poder disfrutar de momentos en casa en los ambientes frescos que más se buscan durante la temporada estival, según señalan los profesionales de serviciotecnico.plus.

Los técnicos multimarca, la opción preferida

Para asegurar el mejor resultado posible, cada vez más personas buscan técnicos cuya especialización abarcan distintos fabricantes, de forma que conocerán la forma más adecuada para devolver a los dispositivos averiados a las funciones para las que fueron fabricados, manteniendo el hogar o el local en el que se encuentren en condiciones agradables para combatir el calor sofocante.

De este modo, encontrarse con una marca poco común no será ningún freno para el operario encargado de la reparación, recurriendo a sus conocimientos y su experiencia para optimizar su rendimiento.

Otro de los secretos de este servicio es el uso de maquinaria y herramientas de alta calidad para ayudarles en sus trabajos, lo que agiliza y mejora los resultados de forma considerable.

Los técnicos se encargan de realizar un diagnóstico minucioso del aparato para conocer el origen del problema, en busca de las mejores técnicas posibles para su arreglo mediante el empleo de las piezas originales para su reposición y constatan que el funcionamiento vuelve a ser como cuando el equipo se estrenó.

Además, ofrecen una garantía por escrito de todos los trabajos que desempeñan, aportando así la máxima tranquilidad a sus propietarios.

Desplazamientos gratis

Una de las características que más le importan a las personas que necesitan la intervención de estos profesionales es el precio, ya que hay muchas empresas de reparación que establecen tarifas abusivas por un contratiempo que puede suponer un verdadero trauma en la economía de muchas familias.

Los profesionales de Servicio Técnico Plus no cobran nada por su desplazamiento siempre que se acepte el presupuesto inicial.

Este factor, por mínimo que parezca, es un valor diferencial respecto a otras empresas del sector y uno de los aspectos más destacados del trabajo del equipo de esta firma.

Servicio Técnico Plus es una empresa formada por profesionales que cuentan con más de 20 años de experiencia, aplicando sus conocimientos para alcanzar los mejores resultados, tanto en equipos de aire acondicionado como en el resto de tipos de electrodomésticos presentes en el mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.