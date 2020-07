​Espadrilles, los zapatos que mejor quedan

En verano necesitamos más que nunca un zapato versátil. Uno que deje respirar al pie, que se adapte a un plan de día que puede terminar por la noche y que sea cómodo (porque se hacen muchas actividades). Si además se trata de un zapato que estiliza y que combina con todos los estilos, entonces estamos hablando de unas espadrilles.



Nuestros pies se merecen unas espadrilles. Aguantan el peso de nuestro cuerpo, y toda nuestra actividad de movimiento diaria, para lo que es mejor evitar los zapatos altos en la medida de lo posible así como los que puedan provocar rozaduras o juanetes.



Sostenibilidad sin renunciar a la última moda Son los zapatos favoritos de la mayoría de las celebrities, en Pitusas por ejemplo se pueden encontrar muchos de esos modelos hechos a mano con estilo y calidad, en los que se cuida hasta el más mínimo detalle. A pesar de ser un zapato clásico, los modelos se renuevan cada año y se adaptan a las tendencias de la moda y a las de los materiales eco-responsables (con yute natural o algodón reciclado) y con la tradición de un zapato creado completamente de manera artesanal. Hoy en día el material más usado en la confección de sandalias y alpargatas de verano es el esparto o yute.



Las populares alpargatas, que tienen ADN español, porque el modelo empezó a gestarse en la zona pirenaica, ahora son accesorios sofisticados que se mezclan en los escaparates con las propuestas de las marcas de los mejores diseñadores del mundo, como una muestra más de la tradición zapatera de España.



Los mejores zapatos para el verano En el periodo estival es esencial que los zapatos que utilicemos sean cómodos y transpiren. Y las espadrilles (o alpargatas de toda la vida) se han convertido en un fondo de armario estupendo. Por su versatilidad, colorido y comodidad estos zapatos aparecen en todas las fotografías de moda de las revistas cuando llega el periodo primaveral y veraniego, pero no sólo de España sino de mucho más allá de nuestras fronteras.



Nunca pasan de moda y esa es una de sus principales ventajas. Porque como además son zapatos muy duraderos podemos ir adquiriendo cada temporada nuevos modelos o colores y seguir teniendo las variadas opciones polivalente de espadrilles que ya están en nuestro armario, teniendo la oportunidad de combinar looks infinitos.



Son además unos zapatos que se readaptan y se reinventan. Actualmente por ejemplo se encuentran muchas opciones que tienen maxi plataformas planas de esparto. Se llenan igualmente de estampados florales o felinos e incluso de diseños geométricos. Se llevan también con adornos de tachuelas e incluso en material metalizado. Estas zapatillas de esparto se integran en general en todos tus looks con mucho estilo.



Un look, un modelo Las que llevan cintas o correa para atar al tobillo quedan perfectas con vestidos veraniegos. Y si además llevan cuña estilizan mucho la pierna y son polivalentes para cualquier noche de verano.



Los estampados multicolores están de moda, pero las clásicas espadrilles de un sólo tono son súper elegantes y ese tipo de zapato que combina con todos los colores. Como siempre, apostar por el negro o el color camel suponen un acierto seguro con cualquier color con el que se integre.



Lo que es un auténtico lujo es el trabajo artesanal y con conciencia sostenible con que se crean estos zapatos, que son un básico para combinar con casi todo lo que tenemos en el armario, en el que se han convertido en un complemento imprescindible.