​¿Puede un MBA impulsar el éxito profesional?

El mundo evoluciona y con él las relaciones comerciales, económicas y sociales. En este entorno, las empresas juegan un papel clave relacionándose unas con otras, haciendo negocios y luchando por hacerse un hueco en el mercado que les permita ser eficientes y sostenibles económicamente. Para conseguirlo, las compañías requieren personal y profesionales, idóneamente formados y con visión para poder hacer crecer a la compañía en la que trabajan.



Por ello, la formación hoy día es esencial para cualquier persona que quiera crecer a nivel profesional e impulsar su carrera. En concreto, cursar un máster especializado puede representar una excelente oportunidad para todas aquellas personas que sienten que se han estancado en su puesto de trabajo o que consideren que se están quedando “obsoletos” en cuanto a sus conocimientos. Un sentimiento nada extraño en un mundo en el que los modelos de negocios cambian de forma constante y las innovaciones contínuas pueden llegar a saturar. Pero lo que es una realidad, es que la formación especializada y contínua es ineludible en el mundo en el que vivimos si no queremos quedarnos atrás.



En la provincia de Valencia, que es una de las zonas geográficas con mayor número de empresas y que registra también compañías de tamaño internacional, encontrar una formación de calidad en una escuela de negocios es posible para así estar adaptados a lo que demanda el mercado laboral en esta nueva realidad. Estudiar un MBA en Valencia es una de las decisiones que toman cientos de profesionales de la Comunitat Valenciana con el objetivo de mejorar o mantener su empleabilidad. Este programa tan solicitado ofrece una visión completa del funcionamiento de una compañía gracias a que profundiza en la administración y dirección de los distintos departamentos que la forman.



Además, un Máster MBA también ayuda a conocer nuevos y diferentes modelos de negocios que podrían implantarse en una compañía y que, en estos momentos, por desconocimiento o por falta de valentía no se ha realizado. Cursando un MBA de calidad y prestigio, los estudiantes van a poder ganar la confianza necesaria para implementar estas nuevas estrategias y elevar el nivel de competitividad en sus compañías.



¿Qué podemos conseguir con un MBA? Un Máster en Dirección y Administración de Empresas va a ofrecer a los estudiantes la posibilidad de avanzar en todas las áreas profesionales y personales. Sin embargo, vamos a concretar estos beneficios en algunos puntos que incidirán directamente en el desarrollo profesional.



En primer lugar, hay que señalar que el MBA va a aportar una visión práctica al estudiante, lo que complementa a los conocimientos teóricos y que le van a ayudar a comprender mejor cómo es posible poner en práctica todas las ideas y aprovechar las oportunidades que se presenten. En este sentido, cabe señalar que en las escuelas de negocios es habitual utilizar el reconocido método de Estudio de Caso para abordar este tipo de aprendizaje.



Gracias a esta metodología, los profesores del Máster imparten, transmiten y proporcionan conocimientos, competencias y habilidades necesarias en dirección y gestión empresarial a través de la motivación y la práctica contínua con los alumnos. Los estudiantes, gracias a los profesores, desarrollan habilidades de dirección al enfrentarse de una manera práctica a escenarios reales del contexto empresarial. Además, utilizan ejemplos reales y actuales de empresas con los que poner de manifiesto cómo han actuado ante diferentes hechos.



Por otro lado, el alumno va a acceder a una red de contactos profesional que de otro modo sería muy difícil conseguir y que para hacerla le costaría años. Este es, precisamente, uno de los principales puntos de mayor beneficio que tiene cursar un MBA, ya que el compartir aula, experiencias y trabajos crea unas relaciones de confianza que suelen terminar en relaciones comerciales y económicas muy provechosas para todos los participantes.



Cursar un Máster supone un cambio en la vida de las personas que lo hacen. Es una experiencia vital que hace a los alumnos más resistentes, con mayor solvencia y les genera una elevada confianza a la hora de tomar decisiones. Por ello, el Máster en Administración de Empresas es una forma de ganar en cualificación y capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Según demuestran informes realizados por América Economía o por QS Global Business School, los titulados MBA tienen menos temor a los cambios y son más proclives a tomar decisiones que pueden ayudar a sus compañías a crecer. Eso sí, con datos reales, análisis previos y estudios de mercados que corroboren y respalden el hecho de tomar dicha decisión.



Qué salidas profesionales ofrece un MBA La formación integral del MBA ofrece un amplio abanico de salidas profesionales a los estudiantes. La mayoría de las profesiones están relacionadas con puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. De hecho y para los puestos que vamos a relatar a continuación es común que los responsables del Departamento de Recursos Humanos encargados de reclutar nuevos talentos, soliciten un titulado MBA como requisito mínimo:



Dirección de empresas y gerentes. Las personas que quieren liderar empresas o asumir la gerencia de la propia empresa en la que ya trabajan deben contar con un MBA para tener esa visión global tan necesaria para desenvolverse en estos cargos de alta dirección y responsabilidad.



Responsables de departamentos. En multinacionales y compañías grandes, donde cada departamento gestiona el trabajo de un número importante de personas también requieren responsables o directivos con un MBA para liderar equipos de trabajo que superen los retos en un mercado caracterizado por la lucha competitiva y la inestabilidad económica.



Gestionar su propio negocio. Para los más atrevidos y emprendedores, el MBA es la mejor herramienta para poner en marcha y lanzar un proyecto empresarial con más seguridad y con menor riesgo a sufrir un fracaso. Los emprendedores encuentran en un MBA a compañeros y profesores con intereses comunes que facilitan la validación de la idea de negocio o descubren nuevas oportunidades para el desarrollo de una iniciativa empresarial.



Para finalizar este artículo sobre cómo un MBA puede contribuir al crecimiento y logro del éxito profesional, es importante destacar que estudiar un MBA exige compromiso y esfuerzo para superar de forma óptima el programa de estudios. Es un programa exigente que requiere una dosis importante de decisión, motivación y una finalidad clara por parte del estudiante para obtener el dominio de conceptos, aspectos económicos y herramientas propias de la dirección general de una empresa. Este conjunto de factores son razones suficientemente válidas para respaldar el prestigio del título MBA.

