​SemRush gratis y como utilizarlo para mejorar el posicionamiento web

martes, 28 de julio de 2020, 10:25 h (CET) SemRush es una valiosa herramienta que tiene el objetivo de contribuir en la ejecución de nuestras estrategias de marketing digital. Para poder garantizar el éxito y el crecimiento constante de nuestra página web debemos llevar a cabo el posicionamiento SEO en los motores de búsqueda, una tarea para la que SemRush es de gran utilidad.



Dentro del marketing digital existe una gran cantidad de aspectos y elementos de gran relevancia que debemos tomar en cuenta para aumentar la presencia de nuestro negocio en la internet. En este sentido, el posicionamiento SEO es una de las estrategias de mayor importancia que nos aseguran el aumento exponencial del tráfico en nuestra plataforma web.



La razón es que, el principal objetivo del SEO es que nuestra página escale entre los resultados de los motores de búsqueda como Google. Es allí donde novedosas herramientas como SemRush vienen a cumplir un papel de gran ayuda para conseguirlo. Cada una de las funciones que SemRush nos ofrece, han sido diseñadas especialmente para ayudarnos a desarrollar con éxito las principales y más destacadas recomendaciones de SEO.



¿Cuáles son las ventajas de utilizar Sem Rush? En primer lugar, la herramienta SemRush nos ayuda en el proceso de recopilación de información de relevancia, que posteriormente utilizaremos para desarrollar nuestras estrategias de posicionamiento SEO. Comencemos mencionando las principales funciones en materia de recolección de datos. Mediante las funcionalidades que nos permite la herramienta Semrush y los datos que nos muestra, podemos mejorar el SEO de nuestra web y así conseguir muchas más visitas:



Búsquedas Orgánicas Semrush nos da la oportunidad de conocer detalladamente los elementos más importantes dentro de las búsquedas orgánicas que se realizan en la web.



Específicamente, la herramienta se encarga de medir la cantidad de visitas que llegan por cada buscador. De igual manera, realiza un análisis sobre las palabras clave de mayor posicionamiento y el tráfico que registra cada una de ellas. Y lo más interesante, es que la aplicación lleva a cabo una segmentación de los datos por país.



Búsquedas de pago En el ámbito publicitario, Semrush nos brinda la función de identificar cuáles son las palabras clave en las que se está invirtiendo dinero. De esta manera, podemos conocer las estrategias de la competencia, obteniendo las keyword más

interesantes para ser posicionadas.



Enlaces A través del sistema de análisis de Semrush, podemos conocer cuáles son los enlaces que otras páginas web poseen hacia el sitio analizado. Esta característica es realmente útil para conocer el tipo de enlace y las maneras en las que se pudieran emular.



Tracking de las posiciones Una de las funciones más destacadas de la herramienta Semrush es que nos ofrece información detallada sobre la evolución de las posiciones de las palabras clave dentro de los resultados de los motores de búsqueda. Es una increíble y sencilla manera de conocer las palabras clave que han experimentado en mayor rendimiento e identificar sobre cuales deberíamos hacer un mayor esfuerzo.



Pasos a seguir por Semrush después de analizar la información Como mencionamos más arriba, Semrush nos ofrece la ventaja de gestionar una gran cantidad de información sobre todo el panorama y la efectividad de las estrategias de marketing digital de la competencia. De esta manera, podemos ejecutar los siguientes pasos:



Estudio de las palabras clave Una vez se hayan analizado las palabras clave (orgánicas y pagadas) que ha utilizado la competencia, se deben crear contenidos que se relacionen directamente con la intención de búsqueda de los consumidores y así superar las keywords de las otras páginas.



Optimización de SEO Onpage Semrush se encargará de la optimización de todos los contenidos que hayamos creado, tomando en cuenta elementos de gran importancia dentro del SEO como el título, la descripción y la estructura jerárquica entre los H1, H2, H3.



Crear contenido de calidad A través de Semrush podemos crear contenido de calidad que responda a las necesidades de los consumidores.



Conseguir sitios que enlacen La construcción de enlaces es una tarea que podemos llevar a cabo junto a Semrush, ya que podemos conocer cuáles son los sitios web más apropiados para conseguir enlaces hacia nuestra web.



