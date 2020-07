​PlayStation® anuncia el torneo Pro For a Day

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la nueva competición que llegará a Torneos PS4™ a partir del próximo 3 de agosto: el torneo Pro For a Day.



Pro For a Day abarcará todo el mes de agosto y será una competición de EA SPORTS FIFA 20 en PS4™ en la que los jugadores podrán representar a uno de los cuatro equipos de esports más importantes de España: Movistar Riders, Vodafone Giants, Team Heretics o DUX Gaming.



Una vez elegido su club favorito, los jugadores tendrán que competir en una serie de torneos clasificatorios; se jugarán cuatro por cada equipo, y los 32 mejores jugadores de cada uno de ellos conseguirán una plaza para las finales de equipo.



Estas finales de equipo se celebrarán los días 25 y 26 de agosto, y de ellas saldrán victoriosos únicamente cuatro jugadores, quienes representarán a cada uno de los clubes en la final nacional de Pro For a Day. Esta gran final, que tendrá lugar el 28 de agosto, será retransmitida en directo a través del canal de Twitch de PlayStation® España.



El ganador recibirá un premio en efectivo de 1.500 €, mientras que el segundo puesto estará dotado con 500 € y el tercero, con 250 €. No obstante, los demás no se irán con las manos vacías; los 32 mejores jugadores de cada final de equipo obtendrán una subscripción de tres meses a PlayStation® Plus.



El período de inscripción para la competición permanecerá abierto desde hoy hasta el día 2 de agosto, y todos los usuarios de PS4™ que quieran pueden inscribirse a través del Centro de Competición tras iniciar sesión con su cuenta de PlayStation®Network; o bien mediante la pestaña “Torneos”, dentro del apartado “Eventos” de su PS4™.