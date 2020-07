Pastrana rindió homenaje a voluntarios y servidores públicos durante el confinamiento Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 12:45 h (CET) Ayer sábado, 25 de julio, Pastrana vivió una jornada especial, con diversos actos que unieron a todos los vecinos del municipio en torno al recuerdo a los duros momentos vividos los meses pasados como consecuencia de la pandemia derivada de la Covid19 y la situación excepcional a la que se vio sometida, como el resto del país, la Villa Ducal Desde el Ayuntamiento, ya durante los días previos al homenaje de ayer, de forma individualizada y para poner en valor el papel trascendental que jugó el compromiso y participación de decenas de voluntarios pastraneros durante la pandemia, se entregó un reconocimiento a cuarenta vecinos cuya labor voluntaria había sido clave en muchas labores de servicio público tanto en cuanto al mantenimiento de espacios públicos, como en materia de apoyo a las necesidades urgentes o en la elaboración de material de protección para el resto de vecinos o establecimientos sanitarios.

El Ayuntamiento de Pastrana unió este reconocimiento a la colaboración y participación en los diversos actos públicos que, durante el día de ayer, sábado, diversas entidades del municipio prepararon para exteriorizar en Pastrana los sentimientos de gratitud por la implicación en días más duros de muchos, así como en recuerdo de los que ya no están.

En la mañana del sábado, la Banda de Pastrana llevó a cabo el izado solemne de la enseña nacional bajo los acordes del himno de España, y un toque de oración, a los que acompañó el responso del párroco local, Emilio Esteban. El acto tuvo lugar junto al mástil ubicado frente al Cuartel de la Guardía Civil, en la Plaza del Deán.

Antes, y sobre la base del mástil, representantes de la Banda de Música, de la Guardia Civil y del Ayuntamiento depositaron ramos de flores a modo de homenaje a los servidores públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esos días, tanto en el municipio como en todo el país.

Por la tarde, se celebró una Misa Solemne de Funeral por las víctimas de la pandemia y de agradecimiento a sus gestores celebrada en la Iglesia Colegiata de la Asunción, organizada por la parroquia. Debido a la especial la significación de la celebración, se ubicó delante del altar el catafalco funerario de los Duques de Pastrana del siglo XVII.

La celebración contó con la asistencia de centenares de pastraneros que llenaron el templo, respetando las distancias y medidas de seguridad. La misa la engalanaron musicalmente la Coral 'La Paz' y la Banda de Pastrana. Bajo los acordes del órgano barroco, la celebración se acompasó con la interpretación coordinada de diversas piezas musicales. En los momentos finales se produjo la interpretación emocionante conjunta del himno a los caídos 'La muerte no es el final'.

Durante la celebración religiosa se recordó el nombre de cuarenta y siete fallecidos vinculados al municipio desde el mes de enero y se ofreció a sus familiares que pudieran depositar rosas blancas entorno al catafalco en recuerdo de cada uno de ellos. La celebración religiosa la oficiaron el párroco local, Emilio Esteban y el sacerdote misionero pastranero, Miguel Ranera, que se encuentra de visita tras haber sufrido la pérdida de su madre por la pandemia.

Los oficiantes informaron que todos los fondos recaudados en la celebración se entregarán a la ONG Coprodeli para colaborar en las labores sociales y sanitarias vinculadas a la pandemia en países afectados como Perú, y a Cáritas.

Por la noche la Asociación Cultural Banda de Música de Pastrana celebró de una manera muy especial su tradicional “Concierto de Verano”. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Pastrana, para, entre otras cuestiones, implementar las medidas de seguridad que garantizaran la asistencia al acto sin riesgos de contagio. Igualmente, hubo un reconocimiento a quienes cuidaron y dieron servicio en Pastrana durante los duros meses del confinamiento.

La velada musical la precedió un pequeño acto en el que tanto el alcalde de la localidad, Luis Fernando Abril, como representantes de la Banda Municipal trasladaron unas palabras de emoción y gratitud por lo vivido los meses pasados.

El alcalde de Pastrana mostró “su satisfacción por la respuesta de los vecinos, ejemplificada en cuarenta personas que voluntariamente participaron distribuyendo comida a mayores, limpiando calles, fabricando mascarillas, trasladando material escolar y otras labores que nos permiten decir que Pastrana, gracias a ellos, ha dado una respuesta ejemplar a la pandemia”.

El acalde tuvo un recuerdo muy especial “para los comerciantes que esos días duros no cerraron y dieron su mejor apoyo desde sus comercios, junto al recuerdo a los servidores públicos como la Guardia Civil y sanitarios que cuidaron de los vecinos de Pastrana”.

A continuación, fueron subiendo al escenario comercios de la localidad, representantes de Protección Civil, ambulancias, sanitarios y Guardia Civil para recoger unas placas de reconocimiento de la Banda de Música en gratitud por su labor.

Finalmente tenía lugar el concierto, con la interpretación de un pasodoble de Pedro Sánchez Torrella, que se iba a estrenar junto a la Banda de Albuixech el pasado 2 de mayo y que tuvo que ser suspendido; tras dicha pieza, una tras otra, los pastraneros que llenaron el aforo de la Plaza del Deán disfrutaron de ocho piezas más, que tuvieron en el Pasodoble Pastrana su despedida.

