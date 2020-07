El Gobierno responde a la cuarentena de Reino Unido: "España se encuentra en un escenario de control" Asegura que los nuevos casos y brotes que han aparecido "se están detectando precozmente" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de julio de 2020, 10:09 h (CET)

El Gobierno ha reaccionado a la cuarentena impuesta por Reino Unido a los turistas que regresen desde nuestro país asegurando que "España se encuentra en un escenario de control" de la pandemia de coronavirus.



"Estaba previsto que aparecieran brotes y se están detectando precozmente y controlando, de acuerdo con el plan de respuesta temprana acordado con las comunidades autónomas", ha asegurado el Gobierno.



En un texto distribuido a los medios, la Secretaría de Estado de Comunicación ha explicado que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, está en contacto con las autoridades británicas desde antes de que se produjera el anuncio de cuarentena conocido este sábado para viajeros procedentes de España y recuerda que tanto su Ministerio como el de Sanidad han recalcado que "España se encuentra en un escenario de control".



Con respecto a los brotes de Barcelona, Lleida y Zaragoza, el Ejecutivo asegura que se han tomado por parte de las comunidades "medidas muy contundentes de distanciamiento social, que han de permitir controlarlos próximamente".



Mientras, de los nuevos casos detectados, indica que más de la mitad son asintomáticos, lo que muestra el trabajo de cribado que se está haciendo.



Además, dice que "es importante destacar que la presión hospitalaria se mantiene baja: las camas de agudos están por debajo de 1.500 pacientes y las camas críticos, en torno a los 160".



A todo ello, añade que los fallecidos por COVID-19 con fecha de defunción en los últimos 7 días suman en España 10 personas y que el país ha realizado más de 4 millones de pruebas PCR.



El Gobierno británico confirmó este sábado que reimpondrá desde la medianoche de este domingo una cuarentena de 14 días para los viajeros que regresen al país procedentes de España.



La decisión del Ejecutivo británico llega después del repunte de casos de coronavirus en España, con más de 900 contagios nuevos contabilizados en la jornada del viernes.



Tras el repunte de casos, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha desaconsejado los viajes no esenciales a España, salvo en el caso de las islas Canarias y Baleares.



De hecho, el touroperador TUI ha cancelado todos sus vuelos de Reino Unido a España hasta el domingo 9 de agosto, manteniendo no obstante sus vuelos a las islas Canarias y Baleares a partir de este lunes. La compañía anunciará el próximo viernes 31 de julio las decisiones que tomará con los vuelos previstos a partir del 10 de agosto.



La decisión del Ejecutivo británico se suma a la del Gobierno noruego, que también reimpondrá, a partir de esta próxima medianoche, cuarentena para todos los viajeros procedentes de España, aunque en este caso será de 10 días.



Además, el Gobierno de Francia decidió este viernes recomendar a los ciudadanos franceses que eviten viajar a Cataluña por el elevado número de contagios registrados en esa comunidad autónoma, que conecta con el territorio galo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.