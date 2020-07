​El protocolo de la Conferencia de Presidentes La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

lunes, 27 de julio de 2020, 08:42 h (CET) Desde su constitución, en el año 2004, se han celebrado seis conferencias presenciales. La convocada para este 31 de julio se convertirá en la séptima de su historia.



El reglamento interno de la Conferencia de Presidentes indica que sus objetivos son debatir sobre políticas públicas, sectoriales y territoriales; potenciar las relaciones de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas; e impulsar los trabajos de las conferencias sectoriales, así como de otros órganos de cooperación.



Tipo de acto La Conferencia de Presidentes es un acto de titularidad oficial y de carácter general, tal y como nos recuerda el artículo 3 del Real Decreto 2099/1983 por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias del Estado: «aquellos que se organicen por la Corona, Gobierno o la Administración del Estado, Comunidades Autonómas o Corporaciones Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las autonomías, provinciales o locales».



Es necesario añadir que las reuniones celebradas en la Conferencia de Presidentes son privadas, aunque su contenido y acuerdos son facilitados a los medios de comunicación al finalizar.



Composición de la Conferencia de Presidentes La conferencia está presidida por el presidente del Gobierno y su sede se encuentra en el Senado. La celebración de la misma puede organizarse en el palacio del Senado o en otros enclaves del territorio español.



Por primera vez en su trayectoria, la Conferencia de Presidentes se va a celebrar fuera del Senado y el lugar elegido ha sido San Millán de la Cogolla de la Comunidad Autónoma de La Rioja.



El secretario de la conferencia será el ministro que tenga a su cargo las competencias en materia de cooperación territorial. Y, además, de los presidentes y alcaldes autonómicos, pueden asistir miembros del Gobierno y representantes de asociaciones e instituciones como invitados con la correspondiente convocatoria.



En las primeras cinco ediciones han estado presentes los diecisiete presidentes autonómicos y los dos alcaldes de Ceuta y Melilla. En la última reunión, celebrada en el año 2017, se ausentaron País Vasco y Cataluña.



Las precedencias La precedencia de los presidentes y alcaldes autonómicos está marcada por el artículo 13 del Real Decreto 2099/1983. Esta normativa indica que «los Presidentes de Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas se ordenarán de acuerdo con la antigüedad de la publicación oficial del correspondiente Estatuto de Autonomía».



En consecuencia, el orden es el siguiente: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla-León, Ceuta y Melilla. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La revancha del Supremo ​Han pasado casi tres años desde que dos millones y medio de catalanes votaron en las urnas, la mayoría a favor de la independencia y por la República como forma de Gobierno ​Boris Johnson cumple un año en el poder sin cumplir aún sus promesas a los iberoamericanos El 24 de julio el actual Primer Ministro celebró su primer aniversario en el poder. No obstante, aún no ha concretado ninguna de las promesas que hizo a nuestra comunidad cuando fue burgomaestre de Londres ​La Covid y la corona ​Es un primer paso que sería de gran utilidad ​Lazos poéticos, protección fraterna He reflexionado todo esto y mucho más gracias a la iniciativa #Poesíaalasocho, porque me ha permitido entrar en contacto con muchos poetas y amantes de la poesía Fuego de intereses “Abandonemos la idea de poner grilletes a la poética aurora que nos vive”