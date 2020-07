​Boris Johnson cumple un año en el poder sin cumplir aún sus promesas a los iberoamericanos El 24 de julio el actual Primer Ministro celebró su primer aniversario en el poder. No obstante, aún no ha concretado ninguna de las promesas que hizo a nuestra comunidad cuando fue burgomaestre de Londres Isaac Bigio

lunes, 27 de julio de 2020, 08:37 h (CET) Él Septiembre 2010, hace 10 años, Boris Johnson organizó la primera y única recepción ante embajadores y dirigentes comunitarios de habla española y portuguesa en City Hall en la cual él se proclamó como el primer alcalde capitalino en ser latinoamericano pues se enorgullece de que sus padres lo concibieron en México y lo hicieron nacer en un hospital puertorriqueño de Nueva York. Allí dijo que se iniciaba un proceso de celebraciones de los bicentenarios latinoamericanos y que se reconoció oficialmente en todos los formularios a los iberoamericanos.



Desde que ha llegado al poder nunca ha vuelto a mencionar su supuesto origen latinoamericano, tampoco ha continuado celebrando los bicentenarios teniendo en cuenta que este Octubre es el de Guayaquil, que en el 201 es el de Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras, el 2022 es el de Brasil y el 2025 es el de Bolivia.



Tampoco ha asegurado que se incluya una categoría en los censos para que se identifiquen, como pasa en los EEUU, a todos los que provenimos del mundo de habla española y portuguesa. Esto pese a que, según cifras oficiales ya hay cerca de 550,000 ciudades españoles y portugueses, 100,000 brasileños, unos 100,000 hispanoamericanos y casi 50,000 africanos de habla lusa e hispana.



Ira promesa que siempre hizo, sobre todo cuando en enero 2009 organizamos una masiva asamblea con 2,000 iberoamericanos en el mayor coliseo cerrado del centro de Londres, fue la de lograr la amnistía a cientos de miles de indocumentados pues, según él, ello ayudaría al fisco y al desarrollo de la economía. No se ha dado tal amnistía durante la pandemia cuando los irregulares han sido el sector más pobre y proclive a contraer y esparcir el COVID-19. Sin embargo, él ahora propone dar una forma de pasaporte británico a 3 millones de chinos de Hong Kong, muchos de los cuales nunca han conocido las islas británicas.



Una de las primeras incursiones que hizo Johnson a la comunidad iberoamericana fue cuando fue de visita al mayor mercado latino de Londres, el Pueblito paisa de Tottenham, a las 24 horas de las elecciones municipales del primero de mayo del 2008 en las cuales devino en el primer conservador en llegar a ser alcalde capitalino. Entonces hio la promesa de defender a dicho centro social, comercial y cultural, que una constructora quiere demoler, en un Barrio Latino. No obstante, no ha podido garantizar ello.

