​"La responsabilidad que Iglesias no puede eludir" Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 25 de julio de 2020, 18:34 h (CET) La Justicia tiene sus tiempos y sigue sus procedimientos, pero existe una responsabilidad política que Iglesias no puede eludir. La misma exigencia que el líder de Podemos ha enarbolado frente a sus adversarios en asuntos de menor calado, le obliga ahora a comparecer y dar explicaciones veraces, como le reclama la oposición. La limpieza que supuestamente la venía a implantar la formación morada se ha tornado en opacidad y sospecha de oscuros manejos propios de las cloacas que siempre denunció.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.