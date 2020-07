​Núñez Feijóo, Jesús Mezgómez, Girona Lectores

sábado, 25 de julio de 2020, 18:32 h (CET) Núñez Feijóo es el icono del buen gestor del PP, y por eso es una "equis" permanente en la quiniela del relevo de Rajoy.



El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es sin lugar a dudas un “rara avis” en la política española. Cuando todos enfatizan que se ha acabado la época de las mayorías absolutas, él la va a vuelto a conseguir en Galicia el 12-J. La buena gestión que ha hecho de la pandemia ha reforzado la octención de una mayoría absoluta incluso aumentada.



Todas las encuestas le otorgaban mayoría absoluta. Sin embargo, Núñez Feijóo, como buen gallego y experimentado político, lanzaba antes de las elecciones mensajes de participación y de no dar nada por hecho, sobre todo avisando de que la opción era él o un bloque de izquierdas, para que los posibles votantes del PP no se quedaran en casa por darlo todo como ya decidido. Según las encuestas, Ciudadanos y Vox no obtienen ningún escaño y así ha sido.



Con el sarcasmo que le caracteriza, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, destacaba hacía poco más de un mes que nadie debe fiarse de las encuestas, y por supuesto incluía a las del CIS. Y que los sociólogos no son adivinos.





Tezanos destacaba que un 10% de los votantes deciden el sentido de su voto la última semana, y un 5% lo decide el mismo día de las elecciones. Feijóo siempre es cauto, utilizando mensajes moderados en la campaña electoral. Ha sabido hacerlo bien.



