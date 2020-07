El despacho virtual para abogados. Conversaciones como en el despacho Comunicae

Tras el confinamiento la realidad ha cambiado, los clientes limitan visitas, pero las empresas y los ciudadanos siguen necesitando abogados. ¿Qué posibilidades quedan? ¿Cómo agilizar la comunicación y poder agendar y facturar a los clientes?

VLA, empresa propietaria de una plataforma de comunicación por video llamada, ha lanzado en pleno confinamiento la plataforma VLA TIRANT. De la mano de la prestigiosa editorial, está comercializando una solución que permite a los abogados citar a sus clientes en un entorno seguro, agendando citas y proporcionando un proceso de facturación posterior.

VLA, empresa propietaria de una plataforma de comunicación por video llamada, ha lanzado en pleno confinamiento la plataforma VLA TIRANT. De la mano de la prestigiosa editorial, está comercializando una solución que permite a los abogados citar a sus clientes en un entorno seguro, agendando citas y proporcionando un proceso de facturación posterior.

El funcionamiento de la aplicación comienza cuando los despachos son dados de alta en la aplicación y se crean los usuarios personales para el abogado; y los mismos dan acceso a los clientes, quienes tan solo deben introducir su email. De forma que dentro de un mismo perfil, cada abogado puede tener sus reuniones, dentro del perfil profesional del bufete.

La plataforma es multientorno, se utiliza en pc, en móvil, Tablet Android y en iPhone e iPad. Para esta nueva aplicación, cualquier dispositivo, cualquier sitio y cualquier momento es posible.

Cuando el cliente entra en el despacho virtual del abogado visualiza su logo y se traslada al despacho de su abogado.

La forma de comercializarlo de la aplicación VLA TIRANT, no es por licencias si no por minutos. Sin importar el número de abogados trabajadores en la firma, se consumen los minutos entre todos. Como promoción inicial, VLA ha definido un único paquete de 1.200 minutos mes por 45 €, pero ya existen ofertas acordadas con algunos colegios. Infórmate.

La nueva normalidad implica innovadoras formas de ofrecer servicios y VLA TIRANT es la modernidad y actual realidad para los abogados.

http://www.vladvisor.com/.

Tel 91 804 5546

Mail: comercial@vladvisor.com

