Jardines verticales: beneficios, inspiración por VIKENZO NATURE Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 16:53 h (CET) La tendencia a los jardines verticales continúa y también está conquistando muchas partes del mundo. Para todos aquellos que no tienen suficiente espacio en el jardín o que viven en apartamentos con o sin terraza, los jardines verticales son una excelente alternativa para atraer tranquilidad en el jardín Disfrutar de un jardín vertical artificial o natural es uno de los mayores placeres a nivel de habitabilidad en una vivienda moderna, a continuación se muestra cómo hacerlo en este interesante articulo acerca de los jardines verticales

Jardín vertical: ¿qué es?

La tendencia hacia los jardines verticales se ha dirigido originalmente como parte de una preciosa decoración para paredes, estancias y terrazas en viviendas, locales y empresas, es interesante ese aporte de color verde que se proporciona no sólo con hermosas variedades de plantas, sino especialmente con hierba y plantas colgantes.

El enfoque de los jardines verticales o los muros verticales se remonta al dersarrollo propuesto hace años por botánicos y artistas. Estos se inspiraron en los acantilados húmedos de las regiones tropicales del sudeste asiático fue de esta maravillosa idea estética de donde se ha desarrollado la técnica decorativa de los actuales jardines verticales.

El Jardín Vertical se dio a conocer y se hizo popular a través de los proyectos decorativos basados en decoración vegetal realizados en inumerables edificios alrededor de todo el mundo. Los jardines verticales instalados en la fachada de edificos ofrecen un toque natural necesario en las ciudades grises de hoy en día.

Los jardines verticales son hermosos, ahorran espacio y son una adición sostenible a las grises ciudades actuales.

Si alguna vez se ha estado tentado de crear uno por si mismo, o simplemente se desea saber más sobre esta tendencia en la jardinería sostenible, aquí se aportan sencillos pero importantes consejos y sugerencias sobre los jardines verticales.

Una solución para las condiciones urbanas

A medida que las ciudades se vuelven más pobladas y dependientes de la vida en apartamentos (¡para 2050, casi el 80% de la población de la Tierra vivirá en centros urbanos!), cada vez menos personas tienen acceso a espacios verdes con jardín.

Una idea interesante como solución creativa a esto ha sido el desarrollo de innovadores jardines urbanos, incluyendo granjas en los tejados, jardines de hierbas en los balcones y muros "selváticos" en el centro de la ciudad.

Beneficios ambientales y de salud

Los jardines verticales no sólo se ven bien; ¡también HACEN bien al planeta!

Los jardines verticales naturales ayudan a reducir la huella de carbono de un edificio filtrando los contaminantes y el dióxido de carbono del aire, lo que también beneficia a los que viven cerca, ya que mejora la calidad del aire. Los jardines verticales de paredes exteriores también ayudan a reducir la absorción de calor, lo que puede resultar en un importante ahorro de energía en las zonas donde la gente depende del aire acondicionado durante las épocas más cálidas del año.

La agricultura vertical

Además de los jardines verticales plantados para mejorar la calidad del aire (¡o incluso sólo por su mérito estético!), también hay un gran potencial para producir alimentos utilizando técnicas de jardinería vertical.

Explica un experto en jardines verticales comestibles: "Es vertical porque se está tratando de cultivar más cosechas en un área de tierra más pequeña y esto normalmente significa ir hacia arriba en los edificios. Normalmente significa que, en lugar de tener una sola capa de cultivos en una gran superficie de tierra, se tiene pilas de cultivos que van hacia arriba. La belleza de la agricultura vertical es que se puede ir tan alto como se quiera, si se tiene un sistema que funciona eficientemente."

Los beneficios de la agricultura vertical pueden incluir el aumento de la seguridad alimentaria, la reducción del transporte de alimentos y comunidades que tienen una mayor conexión con alimentos naturales.

"Aumenta la conciencia verde y la creencia de que las ciudades necesitan más espacios verdes. No el color verde, sino el verde de la vida vegetal. Plantas por todas partes, que crecen en las paredes de las empresas, dentro de los edificios de oficinas, a lo largo de los carriles, en los tejados."

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.