Necesito Reformar estrena nueva página web, más moderna, accesible y funcional Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 14:53 h (CET) A través de la ‘reforma’ de su espacio web, Necesito Reformar ha mejorado la navegación, seguridad y accesibilidad de su gama de servicios y soluciones, referentes indiscutibles en el sector de la reforma Necesito Reformar ha lanzado una nueva página web con la finalidad de mejorar la experiencia de navegación y aproximar al cliente su gama de servicios de reformas integrales. Más moderna, funcional y accesible para ordenadores y smartphones, esta versión conserva el anterior dominio (www.necesitoreformar.com) de esta empresa madrileña, especializada en su sector.

"Tratamos cada reforma como si se hiciera en nuestra propia casa". Con esta declaración, reflejo de su compromiso con el detalle y el trabajo eficiente, Necesito Reformar da la bienvenida a los visitantes que navegan por su nuevo espacio web.

La nueva web de Necesito Reformar, desarrollada con el prestigioso WordPress, supone una evolución estética, un salto de calidad por el uso de tipografías, colores y otros elementos en armonía con su branding corporativo.

El rediseño de Necesito Reformar goza de una mayor claridad estructural, que aporta un plus a su fluidez y navegabilidad. En el header o encabezado figuran el logotipo y el menú principal, que recoge las principales secciones del site: inicio, galería de fotos, servicios, proyectos, blog y contacto.

Este encabezado se completa con el rótulo "Necesito Reformar Soluciona", síntesis de la misión de esta empresa dedicada a las reformas de viviendas, oficinas y locales comerciales. El botón "¿Te podemos ayudar?" conduce a los visitantes a la página de contacto de Necesito Reformar.

La siguiente sección muestra una descripción detallada de Necesito Reformar, una galería con sus últimos proyectos realizados y un listado de los servicios de esta empresa (reformas llave en mano, decoración e interiorismo, financiación, etc.), acompañados de enlaces a sus categorías correspondientes y de iconos que facilitan el escaneo visual.

El footer o pie del sitio web está precedido por un apartado dedicado al personal de Necesito Reformar, que "velan por dar fluidez, calidad y un resultado excelente para cada una de las reformas contratadas por nuestros clientes". En el footer propiamente figuran las vías de contacto y los enlaces a redes sociales de Necesito Reformar.

Más segura, más accesible: así es la nueva web de Necesito Reformar

Siempre a la vanguardia de su sector y de las nuevas tecnologías, Necesito Reformar ha adaptado su nueva página web a las necesidades de los mobile users. El 85% de los internautas se conecta a internet a través de su teléfono móvil o su tablet, según el Panel de Hogares CNMC.

Necesito Reformar garantiza en su versión responsiva, una navegación eficiente, siempre rápida y fluida. Los títulos, párrafos y contenidos audiovisuales se adaptan al tamaño de cada dispositivo, con independencia de sus requerimientos. El menú principal, por su parte, ha sido sustituido en dicha versión por un burger menú, más funcional para los usuarios de móviles.

Además, Necesito Reformar ha mejorado la ciberseguridad en su presencia online. Tres de cada diez empresas españolas fue víctima de ataques informáticos durante los seis primeros meses de 2019, según un informe del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y por ello, la página web de Necesito Reformar incorpora un certificado SSL de Let's Encrypt, que garantiza el cifrado de datos entre el navegador del cliente y el servidor web de esta empresa.

Prueba de su fuerte orientación al cliente, Necesito Reformar ha implementado un livechat —el icono de diálogo naranja de la esquina inferior derecha—, que permite a los usuarios contactar en tiempo real con sus profesionales.

Esta empresa de reformas integrales actualiza su página web, manteniendo intactas su profesionalidad, su compromiso con la calidad y su transparencia en "el trato y servicio hacia nuestros clientes, hasta más allá del resultado final", en palabras de Necesito Reformar.

Acerca de Necesito Reformar

Necesito Reformar es una empresa de reformas integrales ubicada en la Comunidad de Madrid. Su equipo de profesionales, compuesto por personal propio debidamente formado, se compromete con la calidad, la fluidez en el trato y los objetivos de cada cliente, desde el primer contacto hasta la finalización del proyecto.

Contacto de prensa

Necesito Reformar Soluciona, S.L.

Dirección: Calle Esteban Mora, 24 Local Posterior

28027 (Madrid)

Tfno: 91 007 52 28

Website: https://www.necesitoreformar.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.