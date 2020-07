Schneider Electric y EcoDataCenter trabajan para crear un Data Center de colocación climáticamente positivo Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 13:02 h (CET) EcoDataCenter cuenta con EcoStruxure™ for Cloud & Service Providers, de Schneider Electric, que ayudará al proveedor de colocación a conseguir sus objetivos medioambientales a través de una gestión más estratégica de la energía. EcoDataCenter logra un 99% de eficiencia energética a través del modo ECOnversion del Galaxy VX Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, trabajará con EcoDataCenter para construir un centro de datos con una huella de carbono ultra baja, en el corazón de su centro de supercomputación “HPC” de colocación en Falun (Suecia), con el objetivo de ser uno de los centros de datos más sostenibles en los países nórdicos. Para ello, se han instalado soluciones de Schneider Electric como EcoStruxure™ Building Operation, EcoStruxure™ IT Advisor, el SAI Galaxy VX con baterías de iones de litio y MasterPact™ MTZ. Además, el Connected Services Hub de Schneider Electric proporciona monitorización y acceso 24/7 en remoto a las instalaciones críticas de EcoDataCenter.

Teniendo en cuenta su necesidad de contar con una gestión fiable de la energía, que al mismo tiempo garantice la eficiena energética y la continuidad del servicio cliente-servidor, EcoDataCenter decidió aliarse con Schneider Electric. "Con las soluciones de Schneider Electric, esperamos alcanzar un PUE de 1,15. Combinando eso con la energía renovable, esperamos ser uno de los centros de datos más sostenibles en los países nórdicos y del mundo", asegura Mikael Svanfeldt, CTO de EcoDataCenter.

Digitalización sostenible con soluciones EcoStruxure™

Schneider Electric ha integrado EcoStruxure for Cloud & Service Providers en las nuevas instalaciones de EcoDataCenter. Puesto que EcoStruxure es una arquitectura abierta, EcoDataCenter pudo conectar fácilmente el hardware, el software y la monitorización ya existentes con los servicios y analíticas de la plataforma. EcoDataCenter ahora puede contar con informes analíticos sobre la eficiencia operativa del centro de datos y su índice de sostenibilidad.

El Connected Services Hub monitoriza de forma remota los sensores críticos y también ofrece un seguimiento y resolución de problemas 24/7 en remoto por parte del equipo de ingenieros de Schneider Electric. Con la monitorización, la eficiencia y la conectividad que proporciona EcoStruxure, EcoDataCenter puede reutilizar el calor residual de su instalación, devolviendo energía a la red local, lo que les permite ir más allá de las emisiones neutrales y conseguir incluso una positividad climática.

Dos enfriadoras Uniflair™ Turbocor se suman al equipo de control de climatización de las instalaciones, complementando las temperaturas nórdicas generalmente bajas, especialmente para los períodos de humedad veraniegos. Dentro de la arquitectura EcoStruxure, cuatro SAIs Galaxy VX soportan 1.250 kW de carga del cliente en su modo ECOnversion que permite un 99% de eficiencia. Este sistema de backup permite ahorrar energía que puede desviarse a otros usuarios.

"Schneider Electric tiene el privilegio de trabajar con EcoDataCenter para crear el primer centro de datos de colocación climáticamente positivo del mundo", afirma Christina Backlund, vicepresidenta de Secure Power en Schneider Electric Nordic and Baltics. "Juntos hemos demostrado que es completamente posible que un centro de datos bien diseñado sea eficiente y resistente a la vez que cumple con los objetivos de sostenibilidad, en este caso beneficiando al medio ambiente y a la comunidad local".

Para saber más sobre este caso de éxito, es posible consultar aquí.

Sobre EcoStruxure™

EcoStruxure™ es su arquitectura y plataforma de sistema abierta, interoperable y habilitada para IoT. EcoStruxure ofrece más valor en términos de seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad para sus clientes. Aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensores, nube, análisis y ciberseguridad para ofrecer innovación en todos los niveles, lo que incluye productos conectados, Edge Control y aplicaciones, análisis y servicios que son compatibles con el software de ciclo de vida del cliente. EcoStruxure™ se ha implementado en casi 500.000 instalaciones, con el soporte de más de 20.000 desarrolladores, 650.000 proveedores de servicios y partners, 3.000 compañías eléctricas y conecta a más de 2 millones de activos.

Desde la consultoría de energía y sostenibilidad hasta la optimización del ciclo de vida de sus sistemas operativos, cuentan con servicios internacionales para satisfacer sus necesidades de negocio. Como organización centrada en el cliente, Schneider Electric es su asesor de confianza para ayudar a aumentar la fiabilidad de los activos, mejorar el coste total de propiedad e impulsar la transformación digital de su empresa hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad.

Sobre EcoDataCenter

EcoDataCenter crea y opera centros de datos para colocación, HPC e hiperescala con el objetivo de establecer un nuevo estándar en la industria para la sostenibilidad y la seguridad. El primer campus de EcoDataCenter se encuentra en Falun, pero el objetivo es convertirse en líder en la región nórdica y competir con los centros de datos más grandes del mundo. EcoDataCenter compró recientemente Fortlax, como primer paso para convertirse en un gigante nórdico. El principal propietario de EcoDataCenter es Areim, desde 2018, que de esta manera quiere crear un nuevo segmento de inversión en el sector de Real Estate.

