El Hotel Esquirol recomienda los Lagos de Camporrells como ruta ideal para la práctica de senderismo

viernes, 24 de julio de 2020, 13:05 h (CET) Los Lagos de Camporrells son un pequeño conjunto de lagos coronados por el Puig Peric y el Petit Puig Peric, situados en el extremo occidental del término de Formiguera, y al este del Puig de Camporrells La Cerdanya, situada en uno de los valles más amplios del continente europeo, es un lugar idóneo para realizar una escapada familiar en cualquier época del año. Durante el verano, la comarca ofrece un amplio abanico de propuestas para disfrutar de las montañas del Pirineo, practicar el senderismo, y huir del calor de las grandes ciudades, y en especial durante este 2020, donde las vacaciones de los españoles estarán marcadas por un turismo de proximidad y no masificado.

Una de estas propuestas es la ruta a los Lagos de Camporrells, un pequeño conjunto de lagos coronados por el Puig Peric y el Petit Puig Peric, situados en el extremo occidental del término de Formiguera, y al este del Puig de Camporrells.

"Esta es una de las rutas clásicas de la comarca del Capcir. Los lagos de Camporrells están situados en un paraje idílico, al norte del lago de les Bulloses, y al oeste de la estación de Formigueres. Durante el verano, mucho de nuestros huéspedes realizan dicha excursión con toda la familia, ya que la ruta no presenta grandes dificultades orográficas", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, uno de los alojamientos turísticos más bien comunicados con la ruta. Vidal recomienda iniciar el recorrido temprano para evitar aglomeraciones, y visitar el lago del Mig, donde se encuentra el refugio de Camporrells, un lugar donde se puede tomar alguna cosa antes de iniciar el camino de vuelta.

Uno de los valores añadidos del Hotel Esquirol es su privilegiada situación, que permite disfrutar de una estancia segura de relax y tranquilidad, en plena naturaleza. "Estamos trabajando a diario siguiendo todas las medidas de prevención y seguridad, para que el servicio y atención a nuestros huéspedes sea 100% segura. Nuestro entorno aporta de manera natural el distanciamiento social y aislamiento que todos los viajeros están buscando para estas vacaciones de verano".

El hotel, propiedad de la familia Vidal, cuenta con un total de 20 habitaciones con una decoración cálida y funcional, y algunas de ellas ofrecen ‘maravillosas’ vistas de las montañas pirenaicas.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo catalán, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

