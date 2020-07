Schneider Electric lanza el servicio Monitoring & Dispatch para gestionar infraestructuras IT distribuidas

El nuevo servicio ofrece la monitorización remota, resolución de problemas y una rápida reparación onsite, que incluye la sustitución de piezas. Al simplificar la gestión de las instalaciones IT ubicadas en Edge que no cuentan con personal cualificado, el nuevo servicio reduce los gastos operacionales durante todo el ciclo de vida de la infraestructura IT distribuida Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nuevo servicio Monitoring & Dispatch, con el que la compañía se encarga de gestionar las operaciones de las infraestructuras IT distribuidas, ayudando así a proveedores y usuarios finales a optimizar sus recursos, mejorar la eficiencia y prevenir los tiempos de inactividad. El servicio simplifica la gestión de las instalaciones de Edge Computing, garantiza la cobertura de instalaciones sin personal especializado y proporciona importantes ahorros durante todo el ciclo de vida de la infraestructura, al proporcionar una monitorización remota, la resolución de problemas y la reparación onsite al siguiente día hábil, incluyendo la sustitución de piezas.

“Schneider Electric sigue descubriendo nuevas maneras de simplificar las operaciones en Edge, a la vez que incrementa los tiempos de actividad y satisface los retos clave de múltiples instalaciones remotas que cuenten con un equipo IT limitado,” asegura Kevin Brown, Senior Vice President EcoStruxure, Energy Management Business de Schneider Electric. “Con nuestra presencia internacional y nuestro expertise en infraestructura IT, proporcionamos más posibilidades a nuestros partners y usuarios finales, para que ellos puedan centrarse en lo que mejor saben hacer, facilitando un ecosistema abierto.”

La transformación digital requiere Edge Computing

La transformación digital depende del Edge Computing, que sitúa la infraestructura IT en redes distribuidas. Los expertos del sector coinciden en que esto supone un reto muy complejo para unos equipos IT cada vez más limitados. En un informe* reciente de IDC, los analistas comentan: “el IT en el Edge representa nuevos retos para las organizaciones, en procesos como la implementación, la integración, la gestión de la red, la seguridad y la gestión de los costes.” Según IDC, más del 60% de las organizaciones que son usuarios finales quieren soporte externo que les ayude a gestionar sus instalaciones en el Edge.

En respuesta a estos retos, el nuevo servicio Monitoring & Dispatch funciona con analíticas de datos de EcoStruxure IT de Schneider Electric. Estos datos, junto con los amplios conocimientos de la compañía, permiten al Connected Services Hub y a los clientes conseguir recomendaciones basadas en datos, para pasar de un enfoque reactivo a otro proactivo en el mantenimiento de su infraestructura IT distribuida. Este modelo combina la monitorización remota experta 24/7 y la resolución de problemas por parte de los ingenieros de Schneider Electric, en el siguiente día hábil, además de soporte onsite, que incluye la sustitución de piezas, siempre que sea necesario. Más aún, al emplear un enfoque de mantenimiento proactivo, los usuarios finales pueden ahorrar hasta un 40%** en la gestión del ciclo de vida de su IT distribuida.

El nuevo servicio permite optimizar los recursos al mejorar y estandarizar las operaciones. Eliminan la carga que supone gestionar las infraestructuras físicas dispersas sin tener que contratar más personal IT. Además, mejora la eficiencia y reduce los riesgos, contribuyendo a disminuir el tiempo de reparación, proporcionando acceso a informes mejorados y la capacidad de planificar el mantenimiento, las futuras actualizaciones y expansiones. Finalmente, ayuda a prevenir los tiempos de inactividad gracias a la monitorización remota 24/7, que previene la inestabilidad del sistema y los fallos inesperados.

“El servicio Monitoring & Dispatch ha permitido a nuestros equipos IT centrarse en las actividades fundamentales que dan soporte a las prioridades clave del Ventura County Community College District,” afirma Dan Watkins, Associate Vice Chancellor, Information Technology del Ventura County Community College District. “El servicio reduce el tiempo que invertimos en el mantenimiento reactivo, nos mantiene enfocados en alcanzar nuestros objetivos y deadlines y nos ayuda a ganar eficiencias en OPEX.”

Más ingresos para los proveedores de soluciones IT

Los proveedores de soluciones IT buscan nuevas formas de ayudar a sus clientes a gestionar sus redes de infraestructuras distribuidas, y por este motivo están ampliando sus soluciones con nuevos servicios. Los proveedores de soluciones IT pueden añadir el servicio Monitoring & Dispatch a su portfolio y así ofrecer más valor a sus clientes, de forma rápida y rentable.

“Gracias a Monitoring & Dispatch Services, hemos sido capaces de proporcionar un paquete completo de servicios a nuestros clientes para descargar a su personal de las tareas de mantenimiento y darles la tranquilidad necesaria para centrarse en sus actividades,” asegura Dan Coffman, CEO de UPS Protection, Inc.

Monitoring & Dispatch recibe el soporte de la plataforma abierta y agnóstica EcoStruxure IT. El portfolio de software y servicios de Schneider Electric proporciona la potencia y la flexibilidad que necesitan los clientes para gestionar de forma continua sus dispositivos de infraestructuras críticas, ya sea internamente o con la ayuda de un partner o de los ingenieros de mantenimiento expertos de Schneider Electric.

Sobre EcoStruxure

EcoStruxure™ es la plataforma y arquitectura y de sistema abierta, interoperable y habilitada para IoT. EcoStruxure ofrece más valor en términos de seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad para sus clientes. EcoStruxure aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensorización, nube, análisis y ciberseguridad para ofrecer más innovación en todos los niveles. Esto incluye productos conectados, Edge Control y aplicaciones, análisis y servicios que son compatibles con el software de ciclo de vida del cliente. EcoStruxure™ se ha implementado en casi 500.000 instalaciones con el apoyo de más de 20.000 desarrolladores, 650.000 proveedores de servicios y partners, 3,000 compañías eléctricas y conecta más de 2 millones de activos gestionados.

Desde la consultoría de energía y sostenibilidad hasta la optimización del ciclo de vida de sus sistemas operacionales, contamos con servicios mundiales para satisfacer sus necesidades de negocio. Al ser una organización centrada en el cliente, Schneider Electric es su consultor de confianza para ayudar a aumentar la fiabilidad de los activos, mejorar el coste total de propiedad e impulsar la transformación digital de su empresa hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad.