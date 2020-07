Crece un 27% la inversión en salud bucodental tras el confinamiento, según Clínicas W Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 09:13 h (CET) La pandemia no ha frenado las ganas de lucir sonrisa este verano. Las medidas de seguridad aplicadas en las clínicas dentales tras la aparición de la COVID-19 han sido bien recibidas por los usuarios, que han seguido visitando a su dentista para cuidar su boca como de costumbre. Es más, según la red odontológica Clínicas W, en el mes de junio aumentaron casi un 10% las primeras visitas respecto al año anterior y los pacientes han invertido un 27% más para cuidar su salud bucodental El impacto del coronavirus ha castigado fuertemente a sectores como el turismo, con cancelaciones de vuelos de hoteles durante la campaña veraniega. Sin embargo, algunas clínicas dentales parecen haber esquivado la crisis de confianza provocada por la COVID-19. Así lo refleja Clínicas W tras hacer balance de la respuesta de la sociedad durante el pasado mes de junio en las más de 35 clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Durante esas semanas de desescalada y pese a la alarma social por un posible contagio tras volver a salir de casa, los centros experimentaron un crecimiento de primeras visitas del 9,7% de media respecto al mismo mes de 2019.

El importe en los tratamientos aceptados es otro dato que refuerza la confianza en el dentista. Pese a que las previsiones económicas no son muy esperanzadoras, los pacientes han valorado positivamente las recomendaciones de los odontólogos hasta el punto de incrementar en un 27,2% la inversión media en los planes de tratamientos y cuidados bucodentales después del confinamiento, según datos de la red de clínicas.

Un trato más humano y una comunicación constante, pilares de su método propio de Odontología Slow, han sido esenciales para reforzar la confianza en la era pos-COVID: “Los pacientes saben que ya veníamos haciendo una odontología en calma en la que ponemos todo a su alcance para que cuidar su sonrisa sea una experiencia segura, confortable y satisfactoria. Si a eso le sumas que siempre le atiende el mismo profesional, un dentista de confianza para toda la vida, cualquier temor se transforma en confianza”, asegura el Dr. Primitivo Roig, creador de la metodología slow en la odontología. El Consejo de Dentistas de España también ha elaborado un estudio mediante el que asegura que el 92% de los profesionales ha espaciado las citas entre pacientes para cumplir con las recomendaciones en la era pos-COVID.

El método de Odontología Slow que aplican en todas las clínicas dentales ha sido la herramienta esencial para afrontar la nueva normalidad. De hecho, el pasado mes aumentaron notoriamente la producción de tratamientos (16,9%) respecto a junio de 2019, y eso que han disminuido en más de un 8% el número de citas. Una planificación exhaustiva, citas más eficientes y una atención al paciente personalizada son parte del éxito.

Menos satisfechos con su sonrisa

La confianza de los pacientes en el dentista llega en un momento en el que la satisfacción de las personas con su sonrisa va en descenso. Según el último estudio de Salud Bucodental de Clínicas W, seis de cada diez están satisfecha con la estética de su boca, una cifra significativamente inferior a los datos obtenidos en 2018 cuando el 74% aseguró estar satisfecho con la apariencia de sus dientes. El hecho de que disminuya el agrado de la estética dental de las personas también anima a visitar al dentista para lucir mejor sonrisa bajo el sol estos meses.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.