Utilizar Internet para disfrutar de películas en casa: consejos de devolo para el streaming de vídeo

viernes, 24 de julio de 2020, 09:35 h (CET) Netflix®, Amazon Prime®, Disney+® y mucho más: los servicios de streaming cada vez están más presentes en nuestros salones. Muchas personas se han convertido ya en sus propios directores de programas para disfrutar de los mayores éxitos del cine y la televisión desde la comodidad de sus hogares. Pero la pregunta es: ¿cuáles son los mejores servicios y para quién? ¿Y cuáles son las instalaciones necesarias para que el cine en casa sea un éxito incluso cuando se retransmiten varias películas al mismo tiempo?



Cada vez más personas utilizan los servicios de streaming como una alternativa a la televisión tradicional o a ir al cine. Se puede disfrutar de la mayoría de los servicios de streaming mediante suscripciones de pago y decidir qué servicios son los que más valen la pena es una cuestión de preferencia. Si estás buscando series, entonces Netflix® o Amazon Prime® te pueden interesar. Sky España es otra buena opción en este segmento. Y si estás buscando películas y quieres verlas lo antes posible después de su estreno en el cine, deberías probar iTunes® o la tienda de Prime Video.



Otros servicios que hay que mencionar son DAZN® (que se centra en los deportes), y los más recientes Disney+® y Apple TV+®.



Si buscas streaming online sin tener que pagar puedes encontrar varias opciones, aunque no podrás disfrutar de los grandes éxitos. Muchos canales de televisión famosos transmiten sus programas de manera gratuita a través de sus propias páginas web o aplicaciones. En este contexto, la compañía estadounidense Plex® está tomando un interesante camino propio, ofreciendo a sus usuarios la posibilidad de almacenar en línea su propia biblioteca multimedia. Por otra parte, puedes aprovechar también los periodos de prueba ofrecidos por los servicios de pago, que suelen durar solo unos pocos días pero son una buena opción para tener una primera impresión del contenido y de la calidad.



Una de las mayores ventajas del streaming online es que hoy en día no hay prácticamente ningún obstáculo para iniciarse en él. Casi todos los dispositivos modernos están equipados para el streaming. Sin embargo, en muchos hogares Internet no llega a todas las habitaciones sin perder velocidad y se producen interrupciones en la reproducción de vídeo. Para solucionarlo, los adaptadores Powerline permitirán extender la red doméstica a toda la casa. Con productos como los de la gama Magic de la compañía alemana devolo, ¡no hay nada que te impida disfrutar de tus películas y series!

