FORUM reunirá a los principales líderes del país para impulsar una estrategia de futuro para España

jueves, 23 de julio de 2020, 17:55 h (CET) Tras el escenario sin precedentes desencadenado por la COVID-19, FORUM nace con el propósito de reflexionar acerca del futuro del país, buscando establecer las bases de una nueva hoja de ruta estratégica para España ante esta nueva década. Se celebrará el 18 de septiembre de 9.00 a 12.00 de la mañana, emitiéndose en directo y en abierto desde el espacio La Nave en Madrid. En él participarán algunos de los líderes políticos, empresariales y sociales más influyentes en España El año 2020 pasará a la historia por la crisis sanitaria que la COVID-19 ha desencadenado, transformando la realidad no solo de España, sino de todo el contexto mundial. Un punto de inflexión que ha acelerado una contundente transformación global, provocando la necesidad de abordar una profunda reflexión acerca del presente y el futuro del país.

“La historia de España es sinónimo de superación y esfuerzo. Son infinitos los hechos y momentos que demuestran que siempre hemos sido capaces de resurgir ante cualquier adversidad. El 2020 no puede ser recordado como el año donde todo acabó sino como aquel en el que todos tuvimos la oportunidad de volver a empezar. Éste es el momento de asumir que no podemos limitarnos a esperar a que todo vuelva a ser como antes. Es ahora cuando los millones de personas y miles de empresas que formamos España, tenemos la capacidad de provocar, con nuestra energía, ilusión y compromiso, un punto de inflexión que marque el futuro de nuestro país", afirma Pablo González Ruiz de la Torre, fundador y CEO de Trivu, el mayor ecosistema de talento de actitud joven del mundo.

Para trabajar en esta dirección, Trivu, que cuenta con el respaldo de las principales instituciones y las empresas líderes españolas, presenta FORUM: el encuentro virtual que nace con el propósito de reunir a los principales agentes y organizaciones de nuestro país para impulsar la reconstrucción de España tras la crisis provocada por la COVID-19, generando una nueva visión de futuro ante una década llena de grandes retos y aún mayores oportunidades.

En él participarán algunos de los líderes políticos, empresariales y sociales más influyentes de nuestro país con el objetivo de establecer conjuntamente las bases de una nueva estrategia que haga protagonista del futuro al talento y a las empresas españolas.

Un encuentro virtual único que conectará a los principales líderes españoles en el mundo

La cita con FORUM será el próximo 18 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio de La Nave, que servirá de escenario para un encuentro virtual que se retransmitirá en directo para toda la sociedad. El acto, que será inaugurado por representantes del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad, se centrará en reflexionar acerca de tres ámbitos claves a la hora de afrontar la reactivación del país.

En primer lugar, el bloque inicial se centrará en descubrir las claves del nuevo contexto económico, social y geopolítico que afronta España, así como las oportunidades y los retos que la nueva década depara al país. En él participarán grandes líderes como Soraya Sáenz de Santamaría, Socia de Cuatrecasas y miembro del Consejo de Estado del Gobierno de España, Pablo Colio, Consejero Delegado del Grupo FCC; Ángeles Santamaría, Consejera Delegada de Iberdrola o Abel Matutes, Presidente del Palladium Hotel Group, entre otros. Este primer bloque contará además con la participación de José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia, hablando del papel impulsor del sector financiero en la reactivación de España.

El segundo bloque reflexionará acerca de cómo hacer de España el epicentro mundial para el talento, explorando el potencial que como país tiene para conseguir ser un referente global en educación, empleo y emprendimiento. Para ello, se contará con la participación de: Juan Suárez, Fundador y Director Creativo de Aristocrazy, del Grupo Suárez; Susana Voces, Ex-Vicepresidenta Global de Deliveroo; Verónica Pascual, Consejera Delegada de Asti Technologies Group o Rafael Juan, Consejero Delegado de Vicky Foods, entre otros. El bloque terminará con la intervención de Ignacio Rivera, Consejero Delegado del grupo Hijos de Rivera (Estrella Galicia), descubriendo las claves de cómo crear una de las marcas más amadas del mundo.

El tercer y último bloque estará centrado en analizar el papel que debe jugar la comunicación y los medios en la reconstrucción de España y su marca, tanto dentro de nuestro país como a nivel internacional. Para ello, FORUM contará con la presencia de Luis Enríquez, Consejero Delegado del Grupo Vocento; Juan Luis Cebrián, Presidente de Honor de El País y Senior Partner de Atrevia; Raúl Berdonés, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Secuoya, Manuel del Campo Castillo, Consejero Delegado de Axel Springer España o Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn en España y Portugal. El encuentro culminará con la intervención de Federico Linares, Presidente de EY en España, hablando del protagonismo de las personas en la transformación del mundo.

Con el respaldo de las principales empresas y organizaciones del país

FORUM contará con el apoyo de empresas líderes como Bankia, Iberdrola, Cuatrecasas, FCC, El Corte Inglés, Hijos de Rivera, Cepsa, EY, Palladium Hotel Group o Vicky Foods, entre otras, además de otras organizaciones colaboradoras como la Asociación Española de Directivos, Vocento, la Asociación Española de Anunciantes, el Foro de Marcas Renombradas Españolas o Atrevia, entre otras.

Un encuentro satélite que se celebra en el marco del mayor festival virtual del talento del mundo

FORUM tendrá lugar en el marco de Sondersland, el mayor festival virtual del talento, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre. El objetivo de este festival es reunir, de forma virtual, a miles de personas de cualquier punto del planeta para que puedan descubrir cuáles serán las tendencias más relevantes que marcarán el futuro, en un momento decisivo para toda una generación que ha visto cómo su futuro se ha vuelto más incierto debido a la pandemia de la COVID-19. El festival digital contará con una sede física, La Nave en Madrid, desde donde se retransmitirán todos los contenidos al resto del mundo.

