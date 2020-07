Gran Via Business MC reivindica el batching como técnica de trabajo para aumentar el rendimiento laboral Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 17:58 h (CET) Los profesionales de Gran Via Business & Meeting Center hablan de esta herramienta laboral que consigue menores distracciones tanto en workspaces como teletrabajando En un contexto laboral en el que las llamadas, mails y mensajes de whatsapp están a la orden del día, con tal de evitar el contacto personal según las recomendaciones contra el coronavirus, es cada vez más importante conocer cómo mantener la concentración y no distraerse en los momentos de trabajo. Y es que, ¿a quién no le ha pasado que, cuando comienza a progresar en una tarea, pero luego es interrumpido por el ping de un correo electrónico en su bandeja de entrada?

Este tipo de distracciones, que cada se producen con mayor frecuencia, son el enemigo número uno cuando se trata de productividad. No solo reducen la capacidad para concentrarse en la tarea que se tiene en mente, sino que también perjudican su eficiencia, haciendo que los proyectos tarden mucho más de lo que deberían.

A raíz de estas situaciones, desde el equipo de Gran Via Business & Meeting Center quieren recomendar una técnica que permite que permite profundizar y enfocarse en la eficiencia laboral: la técnica del batching puede ser una medida para aumentar la productividad durante la jornada laboral.

¿En que se basa la técnica del Batching?

El proceso de Batching es un sistema de productividad que ayuda a las personas a centrarse en un grupo de tareas similares durante un período de tiempo dedicado sin interrupciones. Conocido también como tareas por lotes, ayuda a minimizar las distracciones e interrupciones para conseguir un flujo de trabajo con un mayor rendimiento.

El procesamiento de lotes de trabajo por tiempo es efectivo porque limita las tareas que se tienen en la agenda alrededor de bloques de tiempo, de modo que el trabajador pueda sumergirse en estas tareas sin interrupciones que interrumpan su flujo de trabajo.

Normalmente hay dos tipos de tareas que se recomiendan realizar con la técnica del procesamiento por lotes:

- Tareas superficiales: requieren niveles más bajos de energía productiva, ideal para aquellas acciones que requieran de menos tiempo de trabajo.

- Tareas profundas: requieren altos niveles de productividad, mínima distracción y alta concentración durante períodos de tiempo de trabajo más largos.

Si se agrupan los períodos de tiempo asignados a estos tipos de tareas, se puede mejorar la eficiencia y lograr un progreso significativo hacia los objetivos establecidos.

¿Cómo hacer Batching de manera efectiva?

Para conseguir el mejor rendimiento sobre esta técnica, estas son algunas de las mejores maneras para aplicarla:

- Agrupar tareas por función y/u objetivo y luego asignar cada grupo a un espacio de tiempo establecido.

- Anotar estos grupos de tareas en un calendario o herramienta de programación para tener una agenda visual durante la semana, día a día.

- Establecer recordatorios o alertas que lo mantengan al día.

- Poner los dispositivos en el modo ‘No molestar’ y cerrar las ventanas de los navegadores abiertas para eliminar distracciones.

- Compartir los planes en un entorno de oficina o con un equipo, para que el resto de compañeros sepan que está trabajando para reducir las interrupciones y distracciones.

Adaptabilidad

Este tipo de experiencia laboral puede dejar un valioso aprendizaje, sobre todo cuando se atraviesan momentos como los actuales, en los que los procesos de trabajo se han visto alterados en la mayor parte de modelos laborales.

El modelo de teletrabajo requiere de una adaptación al batching más acelerada que un workspace: el número de posibles distracciones es mucho más elevado al tener muchos más elementos alrededor. En los espacios de trabajo como Gran Via BC se conseguirá aprovechar el tiempo de un modo más optimizado, gracias a los servicios de que dispone para que las distracciones sean mínimas (mensajería, gestión de agenda…). Lo mejor del Batching, es que se puede implementar en cualquier momento y sólo depende del espacio de trabajo en el que se decida aplicarlo.

