ParcelaDigital, el blog de Manuel Llaca, mejor web de España del 2020 de Comunicación

jueves, 23 de julio de 2020, 17:42 h (CET) Recientemente Manuel Llaca, escritor y bloguero asturiano residente en el País Vasco, ganó con su blog ParcelaDigital el premio web más importante de España, el equivalente a los Goya del cine... el Premio Día de Internet 2020 en la categoría de comunicación Manuel Llaca opina que el blog ParcelaDigital, dedicado a recuperar pasajes de la historia de la informática ya olvidados, ha generado sus mayores éxitos en lo que a proyectos personales refiere: Recientemente ganó una estatuilla del premio web más importante de España... el equivalente a los "Goya" del cine... el Premio Día de Internet 2020 en la categoría de Comunicación. En realidad optaba a dos estatuillas, ya que otro blog de su autoría dedicado a la Villa de Colombres , población asturiana capital del municipio de Ribadedeva, clasificó finalista, entre los tres primeros, en la categoría de Turismo y Viajes.

Los Premios Día de Internet, de gran solera nacional, son fallados por un Jurado de gran prestigio, y se celebran anualmente desde el año 1996, siendo el cierre oficial de cada edición una gala de entrega de premios presencial celebrada en Madrid en el marco de la Semana de Internet. Este año, debido a la crisis sanitaria, la gala no se pudo celebrar de forma presencial, pero como alternativa fue organizada una impecable gala virtual retransmitida en directo por YouTube y presentada por Macarena Berlín (RTVE y Cadena SER).

Para obtener la estatuilla Manuel Llaca tuvo que superar en la final a otros sitios web de gran importancia: Los PodCast del BBVA, y el blog tecnológico de Orange llamado Nobbot. Y acompañó a otros ganadores en otras categorías tan importantes como la Agencia Española de Protección de Datos, la web oficial del BBVA, AVLO de Renfe, o Estrella Damm.

Este año ha sido importante para los sitios web de Manuel Llaca; en Octubre de 2019 en el Auditorio CaixaForum de Madrid, con la presencia de cinco ministros y otros altos cargos del Gobierno de España, ParcelaDigital fue elegida entre los tres mejores blog de Ciencia y Tecnología del 2019 en idioma español en los espectaculares Premios 20Blogs, los más importantes de la blogosfera. Además, hace tan solo unos pocos días, se hizo público el resultado de la I Edición de los Premios 10Mejores a los Mejores Blogs de Tecnología del 2020 en España donde ParcelaDigital alcanzó el segundo puesto final.

Hasta la fecha el blog ParcelaDigital ha alcanzado el millón y medio de visitas, superando los seis millones de páginas vistas, con una amplía audiencia de España y Latinoamérica. Y en su blog también han participado importantes personalidades, referentes de la informática clásica, aportando información para artículos o entrevistas publicadas en la web. En el blog Llaca recupera viejas historias, anécdotas, y leyendas de la historia de la informática, algunas de ellas inéditas hasta ese momento.

Manuel Llaca, nacido en Oviedo (Asturias) en 1974 y residente desde el año 2005 en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), ejerce profesionalmente como Jefe de Proyecto en Ingeniería del Software para la Administración Pública. Fuera de su labor profesional lleva casi 22 años ejecutando diversos proyectos personales de importancia como, por ejemplo, en el año 2001 creó un servidor de Internet casero utilizando piezas electrónicas de desecho, y con ese servidor ofreció en España espacio web gratuito con acceso a base de datos y ejecución de scripts; aquello era algo único en el país en aquella época. En el año 2002 ganó el Premio iBest a la Mejor Web de Servicios Online de España con un proyecto llamado Todo Es Grastis, galardones ya desaparecidos, y también escribió y publicó cinco libros entre los años 2009 y 2019 tanto en papel como formato eBook; los libros disponen de la especial característica de ser creados al 100% por su autor sin intervención de ninguna otra persona... desde la escritura y corrección, hasta el diseño de portada y maquetación.

En el año 2018, directamente relacionado con su blog, Llaca publicó su cuarto libro, el de mayor éxito de su bibliografía, titulado Historia de la Informática Personal, donde representa lo mismo que en el blog pero de forma más extensa y detallada y en un perfecto orden cronológico: la historia del ordenador personal.

Manuel Llaca valora la estatuilla ganada en los Premios Día de Internet 2020: "Fui candidato al Premio Día de Internet en seis ediciones desde el año 2002, y nunca había llegado a la final hasta este año 2020 que lo hice por partida doble, en dos categorías diferentes con dos blogs diferentes. No pude ganar las dos estatuillas, pero ganar una de ellas me hace muy feliz junto con la elección de finalista en los Premios 20Blogs 2019; los primeros son los más importantes de España del mundo web en general, y los segundos son los más importantes de la blogosfera en países de lengua hispana".

