Talent Boost. El altavoz para compartir ideas en RRHH

jueves, 23 de julio de 2020, 17:43 h (CET) El pasado 9 de junio comenzó su andadura un nuevo canal de podcast, Talent Boost, enfocado a dar voz a todas aquellas personas que dentro del marco del trabajo, las organizaciones y el desarrollo profesional de las personas, quieren aportar ideas y reflexiones, compartir experiencias y hacer propuestas A los mandos de Talent Boost están dos profesionales muy vinculados al mundo de los recursos humanos y del sector legal: Ignacio (Nacho) Escobar, antiguo director de RRHH en Cuatrecasas y ahora consultor especializado en la aplicación de los nuevos marcos de trabajo (Agile / Lean / Design Thinking) en el sector legal y equipos de RRHH y Emiliano (Nito) Cánovas abogado con una dilatada experiencia en fiscalidad y ahora profesional de RRHH especializado en HR Analytics.

Recursos humanos y el futuro del trabajo

La fórmula es sencilla y eficaz, cada martes se publica un episodio en el que se entrevista a un profesional que habla sobre el tema o los temas en los que es referente y que normalmente están enmarcados en el mundo organizacional y del trabajo y en el que el sector legal también tiene presencia debido al pasado profesional de sus creadores. El podcast ya ha publicado 7 episodios en los que se ha hablado de temas tan diversos como: HR Analytics, el rol de la universidad en la abogacía del futuro, las teorías sobre conscious business, la innovación en el sector legal, la función de rrhh en la era postcovid o la transformación agile de los equipos de rrhh. Según sus creadores, Nacho Escobar y Nito Cánovas, el objetivo de Talent Boost es desde la perspectiva del trabajo, ayudar a las personas a alcanzar mayor visión y entendimiento del contexto en el que nos encontramos, para que puedan reforzar su capacidad de interpretación y adaptación a la complejidad que nos rodea. La suscripción es posible hacerla a través de su página web talentboostspain.com y también todos sus episodios están disponibles en los canales habituales de podcast: spotify, ivoox, spreaker, google podcast, apple podcast, ...

Próximo paso. Think Tank de RRHH del sector legal

Este proyecto está vinculado al think tank de RRHH del sector legal “elObservatorio”, un espacio en el que sus fundadores, Nacho Escobar y Nito Cánovas, dan cabida a profesionales de la comunidad legal que quieren descubrir y conocer lo que está ocurriendo en el mundo de la abogacía en lo que concierne a personas, talento, cultura organizacional, innovación y gestión del cambio. A la vuelta de verano se presentará los resultados de su primer estudio, que mostrará las expectativas que los estudiantes de derecho tienen sobre su futuro en la abogacía y en el que han participado varias universidades.

