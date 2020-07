A fondo: la impresora ineo+ 300i de DEVELOP Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 14:54 h (CET) El entorno de trabajo 3.0 es una realidad, y las oficinas de hoy funcionan de un modo bastante diferente al que lo hacían hace una o dos décadas. Un espacio interconectado, pero ajustado a las necesidades individuales de cada uno, exige contar con equipos que puedan proporcionar la seguridad, agilidad y especialización que se requiere Con el fin de afrontar estos nuevos retos, la marca DEVELOP ha lanzado la ineo+ 300i, una impresora multifunción profesional que se adapta a una gran cantidad de sectores. Sencilla, rápida y con funciones de alta calidad, la ineo+ 300i es la solución perfecta para entornos de trabajo muy exigentes.

Mastertec es importador en exclusiva para España de los productos DEVELOP, líder mundial en impresión.

Características técnicas de la ineo+ 300i

En la lista de características de esta impresora de oficina destacan la capacidad de imprimir en diferentes tamaños y gramajes, larga duración de los cartuchos de tóner y un consumo de energía reducido. Estas son algunas de las especificaciones:

Sistema:

- La DEVELOP ineo+ 300i cuenta con una memoria de 8GB y un disco duro SSD de 256 GB, ampliable hasta los 500 GB. Esto permite crear y guardar copias de seguridad de todos los documentos que se imprimen y escanean, para acceder a ellos de nuevo cuando sea necesario.

- El sistema permite colocar hasta 100 originales en la bandeja de alimentación, para escanear de forma automática a doble cara con una velocidad de hasta 200 ipm. Admite formatos A6, A5, A4 y A3. En cuanto a la capacidad de papel, admite desde las 1150 hojas, y llegar hasta las 6650 con los cassettes adicionales.

- Se pueden realizar tareas adicionales, como grapado, plegado en carta o folleto.

- Función de buzón para guardar tareas en carpetas, personales, públicas o de grupo.

- Diferentes funciones de seguridad, como encriptado de datos de usuarios, contraseñas personales, registro, impresión segura, sobreescritura del disco o borrado automático de la memoria.

- Funciones de seguridad adicionales: análisis de virus con Bitdefender en tiempo real; protección de copia.

- Hasta 1000 usuarios, con contraseña y carpeta propia; definición de funciones (recepción copia, administración, etc).

- Posibilidad de introducir elementos para identificación avanzada de usuarios (biometría, tarjeta ID, NFC).

Impresora:

- Impresión de alta resolución (1800x600; 1200x1200)

- Compatibilidad con todo tipo de S.O.: Windows (7 en adelante), MacOS (10.8 en adelante), Linux y UNIX.

Función Direct Print para enviar a la cola de impresión trabajos desde un smartphone con apps de iOS, Android y Windows Mobile.

para enviar a la cola de impresión trabajos desde un smartphone con apps de iOS, Android y Windows Mobile. Programación sencilla de trabajos gracias al sistema Easy Set.

Impresión de marcas de agua, copia al carbón, copia protegida y superposicones.

Velocidad de 30 ppm. Escáner:

- Diferentes modalidades de escaneo (email, almacenamiento interno y externo, copia al vuelo, a una URL, y más).

- Multiformato: imagen, PDF estándar y encriptado, XPS, PPTX. Otros formatos opcionales.

- Envío a un solo destino o a grupos.

Copiadora:

- Tiempo de primera copia en menos de 7 segundos.

- Admite formatos personalizados.

- Ampliación y reducción de copia.

- Resolución de copia 600x600 dpi.

- Hasta 30 páginas por minuto (B/N y color).

Fax:

- Transmisión analógica, digital e IP.

- Resolución hasta 600x600 dpi.

- Hasta 2100 destinos.

Aplicaciones de la DEVELOP ineo+ 300i

La lista de sectores para la que esta impresora A3 es una excelente opción no puede ser más completa. Todos los entornos que requieran de copias, escaneo, faxes o documentos pueden beneficiarse de la amplia variedad de funciones que ofrece la ineo+ 300i.

Sectores educativos

En colegios, academias y universidades se realizan copias e impresiones todos los días. Esta impresora multifunción puede encargarse de imprimir libros de producción propia, cuadernos y folletos.

También es posible imprimir carteles y pósters en formatos A3 y A4, para divulgación en el propio centro, difusión de avisos, ofertas, etc.

Permite digitalizar documentos de todo tipo, como DNI, expedientes, currículos o tarjetas de usuario.

Marketing

Agencias de publicidad y departamentos específicos en empresas se pueden beneficiar de todas las funciones que ofrece DEVELOP con esta impresora. Banners, flyers, adhesivos o pruebas previas al envío a imprenta de gran calidad hacen que los resultados sean los mejores.

También se pueden guardar proyectos para tiradas futuras, rectificaciones, ajustes y más.

La ineo+ 300i puede imprimir en una amplia cantidad de gramajes, lo que permite crear proyectos en soportes de diversas naturalezas.

Para tiradas reducidas, como comunicaciones internas, borradores para pruebas y trabajos similares, esta impresora de oficina es la mejor manera de reducir costes, ya que no hace falta enviar nada fuera.

Construcción

Promotores, constructores, arquitectos y agencias inmobiliarias pueden imprimir planos A3, folletos de venta, memoria de calidades o descripciones para presentaciones, publicidad y más. También se pueden escanear y archivar certificaciones, expedientes, presupuestos y todo tipo de material para uso en oficina, reduciendo el espacio que haría falta en un archivo físico.

Derecho y asesoría

Gracias al programa LexNET, abogados, asesores fiscales o auditores pueden digitalizar documentos de todo tipo, como legajos legales, presentación a la Agencia Tributaria, informes y otros.

Las impresiones se pueden realizar en papel de alto gramaje sin pérdida de calidad.

Permite la gestión de usuarios para facturación a clientes, presentación de informes anuales o impresión a color de todo tipo de documentos con carácter oficial.

Otros sectores

En realidad, la impresora A3 ineo+ 300i de DEVELOP se adapta a todas las necesidades. Las áreas de administración, ventas o comunicación notarán un salto de calidad. Facilita la gestión documental, presentación de facturas, nóminas, informes, contratos, presupuestos albaranes y demás. Se pueden imprimir o enviar en formato digital, archivarlos y tenerlos a mano en todo momento. Y gracias a los elementos de seguridad que incorpora, solo puede acceder a ellos quien cuente con la debida autorización.

DEVELOP ineo+ 300i, un gran aliado

La principal ventaja de contar con una impresora multifunción ineo+ 300i es que reúne en un solo equipo todo lo que hace falta en cualquier oficina. Copiadora, escáner digitalizador de documentos, archivador, fax e impresora para optimizar espacio y costes, así como facilitar el uso al aprender a utilizar un solo dispositivo.

Para hacerse con ella, Mastertec proporciona toda la información y soporte en su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Talent Boost. El altavoz para compartir ideas en RRHH ¿Qué es una trituradora de ramas?, según Biotrituradoraderamas.com ParcelaDigital, el blog de Manuel Llaca, mejor web de España del 2020 de Comunicación Una empresa busca probador de actividades turísticas hasta final de año ROADSTR, una innovadora App diseñada por y para los amantes del motor