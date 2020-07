Presente y futuro del outsourcing en España según Hasten Group Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 13:57 h (CET) El Outsourcing clave en la reducción de costos, eficiencia, efectividad y competencia de las empresas. Hasten, key players del sector, aporta las claves y sectores para optar Outsourcing El acceso a nuevos mercados, así como la exigencia de los clientes y la fuerte competitividad han impulsado fuertemente el Outsourcing, externalización de servicios o subcontratación de servicios con el objetivo final de generar valor para las empresas. Más del 64,6% de las empresas recurren a este modo de contratación, las que más las energéticas 3 de cada 4, un 75%, seguidas de las tecnológicas con 72%. La finalidad del Outsourcing es generar valor a la empresa a la vez que reducir costos, disminuir gastos, minimizar riesgos, mejorar eficiencia y efectividad, aportar flexibilidad, aumentar la competitividad, personal cualificado y acceso a alta tecnología

En un entorno empresarial tan cambiante y en constante evolución debido a la irrupción de las nuevas tecnologías, no resulta extraño que las compañías hagan uso de todas las herramientas disponibles a su alcance para adecuarse a las necesidades y transformarse para mejorar los procesos de negocios. Entre las razones argumentadas para optar por el Outsourcing, lo hacen motivadas en un 34,6 de ellas por la flexibilidad, en un 28,8% por la eficiencia y en un 16,3% por la productividad, según la encuesta de Adecco sobre externalización de servicios.

Este modelo laboral, entre terceros, ha cobrado relevancia en los últimos años como consecuencia de la globalización de la economía demostrando la capacidad de ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en los diferentes sectores. Las habilidades más demandadas durante este año 2020 y que más se han acelerado durante la desescalada de la COVID-19 son las relacionadas con transformación digital, en concreto se solicitan perfiles expertos en los sectores de automatización, de diseño, infraestructuras, experiencia del cliente y en el ámbito financiero.

Desde la consultora Hasten Group, uno de los principales key players del sector en España, detallan qué sectores están apostando por el Outosurcing:

Telecomunicaciones: un 50 % de estas empresas busca empleados externos con el fin de responder con agilidad ante el crecimiento del negocio y la responsabilidad de un sector que necesita evolucionar constantemente.

Administración Pública: en este caso, la externalización responde a la necesidad de captar talento rápidamente y por un periodo corto de tiempo. En otras ocasiones, se precisa un perfil muy concreto o técnico y el Outsourcing proporciona una selección más adecuada.

Banca: la irrupción de la banca digital y las FinTech ha supuesto un gran reto para las entidades bancarias. Asimismo, aunque la demanda de seguridad es elevada en todos los sectores, este cuenta con una regulación específica en cuanto a la externalización de servicios. Por este motivo, resulta imprescindible contar con un tercero que tenga experiencia, además de en la propia externalización, en seguridad. Esto unido a los requerimientos normativos ligados a medios de pago como PSD2 justifican la necesidad de externalizar en partners especializados.

Industrial y servicios: la irrupción de tecnologías como la robótica o el Internet de las Cosas está poco a poco transformando el sector, y que tras el confinamiento COVID-19, ahora en la vuelta a la normalidad, se ha reforzado y aumentado la inversión en estas cuestiones. Requieren Outsourcing porque los trabajadores se han encontrado con nuevas herramientas y procesos que, en ocasiones, se escapan de sus conocimientos. La externalización de servicios con perfiles más técnicos se presenta como una solución ante los nuevos desafíos.

Sistemas contables: con esta modalidad Outsourcing, se deja “la economía diaria” de la empresa en manos de los expertos. El ahorro respecto a tener un contable propio puede llegar a ser del 60%.

Recursos Humanos: ésta es un área estratégica de la empresa, por lo que dejar que se ocupen los especialistas no sólo mejora sus resultados, sino que agiliza los procesos de selección, evaluación y formación.

En definitiva, señala Fausto Bastardés, CEO de Hasten Group “el Outsourcing aún tiene mucho que decir a fecha de hoy. Las empresas están utilizando equipos, tecnologías y sistemas desarrollados por diversos fabricantes lo cual implica una amplia cualificación de conocimientos para garantizar un mejor servicio. Resulta imposible que los profesionales de TI sean expertos en todo y, en muchas ocasiones, es inabordable la formación especifica por parte de las empresas dado el volumen de trabajo, de ahí que éstas opten por el Outsourcing para una mejor gestión y una mayor rentabilidad y servicio.

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

