Cómo encontrar al mejor abogado en cada ciudad, por top-abogados.es

Seleccionar al mejor profesional en asuntos legales resulta fundamental para que se defiendan bien los derechos. Top-abogados.es, portal líder del sector, desvela las claves para encontrar el mejor abogado en cada ciudad En algún momento de la vida de las personas, puede ocurrir algo que les haga requerir los servicios de un abogado. Algunas veces los motivos no tienen por qué ser negativos, como cuando se firma un contrato o se pone en marcha un negocio, pero otras veces sí que son sucesos desagradables, como sufrir un accidente o pasar por un divorcio.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta la cantidad de abogados que hay en cada ciudad, escoger uno puede parecer algo complicado. En top-abogados.es, uno de los mejores portales de búsqueda de abogados por ciudades, tienen algunas claves para dar con el experto idóneo.

La técnica del ‘boca a boca’

Esta es una de las fórmulas más habituales que se utilizan a la hora de encontrar a un buen abogado. Y es normal, porque si se conoce a alguien que ha contratado los servicios de un abogado, se podría conocer de primera mano cuál ha sido el trato y la forma de trabajar de este profesional.

Sucede que no todo el mundo tiene un vecino, un amigo o un familiar que haya requerido los servicios de un abogado. En este caso, el ‘boca a boca’ puede ser virtual, y recurrir a los comentarios que hacen quienes han usado los servicios. Estos comentarios pueden encontrarse en foros especializados o en la propia página del bufete. Es conveniente tener presente que nunca habrá un 100% de comentarios positivos, lo cual no significa que se trate de un mal profesional. Aún así, los expertos afirman que cuanto más cerca esté del 99%, mejor.

Buena comunicación

Es fundamental que haya buena comunicación entre abogado y cliente desde la primera reunión que mantienen. Claro, a menudo conviene ser paciente, porque los procesos pueden alargarse demasiado, pero eso no quiere decir que el profesional no esté haciendo su trabajo.

Si no hay ninguna novedad, no es necesario comunicarse, pero si surge algo o hay dudas respecto a alguna cuestión, el buen abogado no tardará en dar una respuesta rápida y lo más sencilla posible.

La cuestión de los honorarios

Este es un factor que casi siempre preocupa, y aunque no debe ser determinante, es inevitable tenerlo en cuenta a la hora de encontrar al mejor abogado de la ciudad para un caso.

Los honorarios los fija cada profesional, ya que hay libertad en este sentido. No existen tarifas fijas, pero sí que suele haber algunas cosas en común. Por ejemplo, la primera visita suele ser gratuita, y sirve para tener un primer contacto que permita decidir si hay buena conexión y se conocen los pormenores del caso, incluido el coste que supondrá.

Es fundamental que las tarifas estén bien claras, y se sepa a lo que atenerse desde el principio.

Honestidad

Cuando se tiene la primera toma de contacto, debe comprobarse si la primera impresión es positiva. Y es fundamental que haya sinceridad por ambas partes, tanto a la hora de explicar todos los detalles que puedan ser relevantes para el caso, como por parte del abogado al comentar las posibilidades.

Un buen abogado nunca dirá que hay un 100% de posibilidades de éxito. La honestidad debe primar por encima de todo.

Las ventajas de un buscador especializado

"Para facilitar la tarea de encontrar al mejor abogado de tu ciudad, puedes aprovechar las ventajas de un portal de búsquedas como top-abogados. Solo necesitas poner la ciudad en la que te encuentras y qué especialidad necesitas, y en pocos segundos tendrás una lista con las opciones más relevantes para que se encarguen de tu situación, sin importar la que sea", concluyen desde top-abogados.es.