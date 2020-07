La empresa española SaveFamily lanza la primera Tablet infantil con doble sistema de control parental Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 16:46 h (CET) La empresa española SaveFamily, especialista en tecnología digital para niños y adolescentes, lanza al mercado la primera Tablet pedagógica, dirigida a dicho público, con doble sistema de control parental. Para el desarrollo de este sistema SaveFamilly ha trabajado conjuntamente con otra empresa española, SecureKids, líderes en desarrollo de software de control parental y protección en internet La Tablet incorpora en origen, un sistema de protección y seguridad que evitará que el niño navegue en contenidos inapropiados y detectará cualquier actividad sospechosa. Gracias a este sistema se podrá establecer horarios de uso general y por aplicación, tener acceso a estadísticas de uso, creación de filtros web, lista blanca y lista negra, botón de emergencias y otras funciones destinadas a garantizar la seguridad y protección en la red. En definitiva la Tablet SaveFamily viene equipada con un completísimo doble control parental premium gratuito y sin anuncios.

Para lo más pequeños de la casa también cuenta con un navegador seguro con más de 100 juegos precargados, apps para aprender inglés y un módulo Montessori para propiciar el aprendizaje a través de esta metodología pedagógica. En resumen, se trata de un dispositivo pedagógico, divertido y seguro para niños y adolescentes.

Para el desarrollo de este dispositivo SaveFamily se ha aliado con SecureKids, empresa española especialista en el desarrollo de software de control parental premium. Esta alianza se ha materializado en un producto único en el mercado español, centrado en garantizar la diversión y propiciar a su vez, el aprendizaje de los menores. Todo ello, en un entorno seguro y supervisado por parte de los adultos.

Los padres tendrán acceso gratuito a la app de control y seguimiento, tanto desde sus dispositivos móviles como desde la plataforma web. De este modo podrán monitorizar la Tablet garantizando un acceso seguro y evitando contenido inapropiado, todo ello configurado totalmente en Castellano.

La Tablet de 7 pulgadas e incorpora un divertido juego de animales 3D y una exclusiva funda de silicona con asa, para facilitar su transporte y especialmente reforzada en los laterales para aguantar caídas. Además viene equipada con el sistema operativo Android 9.0 garantizando así el acceso a la última tecnología.

Finalmente, otro de los puntos fuertes de este dispositivo es que quien lo adquiera contará, como siempre, con la “Confianza SaveFamily”. Este concepto de confianza de la marca se basa en: 30 días para devolver el producto, 2 años de garantía, soporte incluido, servicio técnico y una atención al cliente muy cercana y multicanal prestada desde España por personas ni bots ni máquinas.

De este modo la Tablet SaveFamily se configura como una opción de aprendizaje y diversión ideal para edades desde los 3 años.

Toda la información de este nuevo producto se puede encontrar en https://savefamilyplay.com/tablets-savefamilytablet/

La tablet ya está disponible a un precio especial de lanzamiento de 75€ en la plataforma https://savefamilyplay.com/, Amazon, PCComponentes, FNAC On Line,The Phone House On Line y más de 60 puntos de venta.

Más de 100.000 familias cuentan con algún dispositivo SaveFamily en su hogar convirtiendo a la marca, en una de la opciones españolas líderes en tecnología infantil y juvenil. Para conocer los productos y novedades de SaveFamily están disponible los blog.

https://savefamilyplay.com/blog-savefamily/ y https://www.savefamilygps.com/blog/

Vídeos

Nueva tablet para niños de SaveFamily



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.