Muebles Gavira expone las tendencias para este verano en muebles de jardín

Muebles Gavira comenta las tendencias para este verano en muebles de exterior porque, aunque no lo parezca, el verano está muy cerca. Y en cuanto sale un poco el sol, las temperaturas empiezan a subir. Es el momento de renovar el mueble exterior Tanto en el hogar como en los negocios de hostelería y restauración, hay que prepararse a tiempo para disfrutar al máximo del verano y para eso, lo más importante es tener bien acondicionados los espacios al aire libre.

A la hora de elegir el mueble exterior para jardín o terraza, hay que tener en cuenta varias condiciones:

Por un lado está la comodidad

Los muebles deben ofrecernos el máximo confort que garantice el relax tan deseado en vacaciones. Por otro lado el estilo y la elegancia. Siempre resulta más atractivo un diseño agradable, pero también es importante la elección de un material que garantice una buena durabilidad y un sencillo mantenimiento. Y aún más si vives en una zona de costa, donde la sal del mar y la humedad hacen que los muebles de exterior sufran mucho.

En ese sentido la fibra sintética, es el material estrella. La fibra no se rompe ni se decolora, es muy resistente a la intemperie, al cloro y a las manchas y además, su mantenimiento no puede ser más sencillo, ya que para lavarla no se necesita más que un simple “manguerazo”.

Otro de los materiales que es muy adecuado para los muebles de exterior de terrazas en casa, es el aluminio. Los muebles de aluminio destacan por ser ligeros, elegantes y muy modernos. Para ellos hay diferentes opciones de acabado: cromado, mate, blanco o antracita. El aluminio también puede venir combinado con Textilene o aintwood, una resina que imita la madera, sin el inconveniente de su mantenimiento.

Por otro lado está la estética y el color

En cuanto a colores, siempre están los clásicos chocolate, beige, antracita, y están entrando con fuerza el negro y el blanco. En todos los casos, colores que sirven de base para combinarlos con cojines, manteles, caminos de mesas.

Obviamente estas no son las únicas opciones, hay muebles de fibras naturales, de forja, de madera y un montón de opciones más, pero haciendo un análisis de ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y viendo las tendencias decorativas de las últimas temporadas, la resina trenzada y el aluminio tienen todos los números para convertirse en los grandes protagonistas de las terrazas este verano.

Sobre Muebles Gavira

Con más de 6 décadas de trayectoria, Muebles Gavira ha entendido que el éxito radica en lograr la total satisfacción de sus clientes, así que no escatima esfuerzos para conseguirlo.



Constantemente visitan ferias nacionales e internacionales de muebles y decoración. Disponen de una extensa variedad de muebles exclusivos con la máxima garantía de calidad y a precios muy competitivos.

Miles de clientes cada año confían en Muebles Gavira y siguen creciendo. Muebles Gavira, una marca líder.

Para todas aquellas personas que se interesen en probar y ver los artículos físicamente, pueden visitar las instalaciones en Casares Costa que cuenta con mas de 5000m2 de exposición donde se muestran, entre otras cosas, multitud de opciones para su terraza o jardín, dormitorios juveniles, salón comerdor, cocinas y electrodomésticos, muebles de baño, etc.

