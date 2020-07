Cerca de un centenar de asistentes a la Mesa Redonda de Ciberseguridad Vasca organizada por OCF y Talio Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 16:17 h (CET) La mesa redonda organizada por Open cloud factory y talio, debatió sobre los retos a los que se enfrenta la industria vasca El pasado miércoles 15 de julio, Talio y Open Cloud Factory llevaron a cabo una mesa redonda que reunió a especialistas de ciberseguridad que debatieron sobre la actualidad y los retos a los que se enfrenta y se enfrentará la industria del País Vasco a corto y medio plazo.

El acto, con una interesante agenda de 90 minutos de duración, consiguió reunir a cerca de un centenar de asistentes de forma virtual, los cuales pudieron escuchar de primera mano las experiencias y retos a los que se enfrentan los ponentes en sus organizaciones en materia de seguridad, transformación de la Industria y la convergencia IT / OT.

La exposición del contexto presente y futuro de la industria estuvo a cargo de Javier Diéguez, Director del Basque Cybersecurity Centre, quien hizo un repaso de los cambios producidos por el Covid-19, considerando que “esta situación ha llevado a un aumento en la sensibilización de las empresas en Euskadi ante la ciberseguridad”. Así lo declaraba Javier Diéguez: “Vemos que la evolución es creciente, este año solo en 6 meses hemos superado el nivel de concienciación en las empresas vascas respecto al año anterior”.

Tras la introducción por parte de Javier Diéguez, los ponentes de la mesa redonda (Jaime López, Responsable IT en FAES Farma; Sergio Sáenz, Chief Digital Officer en ONNERA GROUP y Juan Alonso Villanueva, CISO y Country Manager de Open Cloud Factory), debatieron en torno a las preguntas realizadas por Ismael Medina, CEO de Talio, que giraron alrededor de la experiencia adquirida en sus respetivas organizaciones y cómo afrontan ellos los retos presentes y su visión sobre diferentes temas relacionados con el ecosistema industrial.

Jaime López, de FAES Farma, fue el encargado de exponer las lecturas extraídas en la industria farmacéutica. Fue preguntado por la forma en que FAES Farma afronta la necesidad de mantener los sistemas productivos ante un incidente. “Todos los años tenemos campañas de seguridad, desarrollamos campañas de hacking ético para descubrir puntos débiles y formamos y concienciamos a nuestros empleados”, declaró López.

Sergio Saénz, por parte de ONNERA GROUP, comentó acerca de la preparación de las empresas para afrontar la digitalización: “teníamos las herramientas para seguir trabajando, pero todos nos hemos dado cuenta de la necesidad de aceleración que las empresas tienen que abordar en este momento”.

Ambos ponentes coincidieron en las necesidades y la situación de la industria vasca aportando además su experiencia personal en sus respectivos sectores. Por su parte, Juan Alonso Villanueva, Country Manager de Open Cloud Factory en México, aportó su visión como CISO en uno de los grupos más grandes de México durante los últimos 20 años, explicando la situación actual en Latinoamérica respecto a teletrabajo, estrategia de las compañías ante la nueva situación y las similitudes entre los países latinoamericanos y España en este nuevo contexto.

El último bloque estuvo compuesto por la presentación de soluciones por parte de Talio y Open Cloud Factory para entornos industriales. Así cerró un formato llevado a cabo por Talio y Open Cloud Factory con una valoración muy positiva por parte de cerca del centenar de asistentes, quienes además tuvieron la posibilidad de realizar preguntas a los ponentes al final de la sesión. “Cada empresa debe marcar su ruta, entendiendo sus necesidades, fortalezas y debilidades internas, siguiendo un plan de seguridad a la vez de contar con proveedores de confianza”, fue la principal conclusión de una jornada muy útil para el ecosistema industrial de Euskadi.

La implementación de soluciones a la altura de los actuales retos es clave para la industria. Si se está interesado en conocer cómo desde Talio y OCF pueden ayudar no dudar en contactar con ellos:http://www.talio.it/Contacto.aspx

