S2 Grupo lanza 'Protected Games' para ciberproteger a los jugadores online Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:50 h (CET) La ciberdelincuencia en el ámbito de los videojuegos online y de los eSports es una realidad que crece de forma simultánea al aumento de sus usuarios. Por esta razón, la empresa española de ciberseguridad S2 Grupo ha puesto en marcha marcha el canal de YouTube "Protected Games", con vídeos grabados por expertos de la compañía sobre los juegos online, tal cual son, para mostrar sus riesgos de ciberseguridad, cómo configurar las cuentas de forma segura, las mejores medidas de control parental, etc Desde hace años, S2 Grupo lleva poniendo en marcha diferentes iniciativas para concienciar a padres y adultos sobre cómo usarlos de forma segura y evitar caer en las redes de los ciberdelincuentes. Sin embargo, con “Protected Games” la compañía se adentra en la generación de contenidos digitales a través de YouTube por medio de Hijos Digitales, su blog de concienciación sobre ciberseguridad para familias. En concreto, en el canal de YouTube se presentarán vídeos para mostrar cómo usar de forma cibersegura los videojuegos online & e-Sports más conocidos como pueden ser Fornite, Clash Royale, etc.

“Nuestro objetivo es que esta iniciativa sirva de puente entre padres y jóvenes para facilitar el entendimiento de las características de estos videojuegos y, por supuesto, los posibles riesgos que pueda haber en ellos. Este punto es esencial, porque necesitamos conocer dónde está el potencial peligro para poder evitarlo”, afirma José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“En estos vídeos, creados por expertos de nuestro equipo, pondremos atención a ciberriesgos comunes de estos juegos online como son los micropagos dentro de los videojuegos, la seguridad de las cuentas o las formas de comunicarse entre jugadores. Éstas son las que pueden llevar a ciberdelitos como cyberbullying o acoso, grooming, robo de datos bancarios, robo de información personal o malware. Y, además, desde Protected Games, se compartirán los riesgos concretos que pueden encontrarse en cada videojuego, así como las mejores prácticas y recomendaciones para evitarlos entre el público general”, señala Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

En este canal de YouTube se mostrarán los juegos con tutoriales sencillos que les enseñarán a configurar adecuadamente las cuentas para que sean seguras. Entre la información que estará disponible en Protected Games destacan las reviews de videojuegos, los principales riesgos que se pueden encontrar, consejos de seguridad, un resumen de las mejores prácticas de control parental, etc.

El lado positivo de los videojuegos

Desde S2 Grupo se insiste en que no hay que ver este sector como negativo, porque los juegos y deportes online permiten un aprendizaje dinámico, fomentan el trabajo en grupo y estimulan la memoria, entre otras cuestiones. "Sólo hay que utilizarlos de forma responsable porque al contar con chats con los que hablar con otros jugadores, poder compartir cámaras, etc., simplemente requiere poner atención a salvaguardar la privacidad", asegura la compañía en un comunicado.

Esta acción forma parte de Evoluciona2, la estrategia de responsabilidad corporativa de S2 Grupo para concienciar a la sociedad en ciberseguridad y proteger a los colectivos más vulnerables, principalmente.

Vídeos

Protected Games - ¡Aprende sobre los riesgos en videojuegos!



