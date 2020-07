Pluumber actualiza su plataforma para mejorar la experiencia de profesionales y clientes Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:57 h (CET) Nuevos paneles y herramientas, además de la conexión entre los servicios de la web y la app son algunas de las recientes mejoras de la plataforma especializada en el sector servicios Pluumber, la Start up malagueña lanzada en 2020 en el sector servicios y reparaciones. Es una plataforma en línea especializada en el sector servicios, cuya principal función es poner en contacto a profesionales que ofrecen sus servicios de reforma, fontanería, electricidad, etc., con usuarios que los requieren.

Sus herramientas principales han sido su plataforma web y su app, disponible tanto para android como ios, las cuales acaban de recibir una actualización que mejorará significativamente la experiencia de sus usuarios, tanto profesionales como clientes.

Tablón de últimos trabajos solicitados

Ahora, los usuarios podrán visualizar los últimos trabajos solicitados en Pluumber de manera que puedan ofrecer sus servicios de una forma muchas más inmediata y sencilla, ofreciendo con la mayor rapidez, hasta tres presupuestos entre los que el cliente podrá elegir.

Botón de mensajería instantánea

Ante cualquier duda o cuestión de los usuarios durante su estancia en Pluumber, se ha implementado un servicio de mensajería instantánea a través de Whatsapp, a través del cual se atenderán tanto consultas como solicitudes de trabajos y recepción de presupuestos.

Web y app conectadas

Avanzando un paso más hacia la comodidad de sus usuarios, Pluumber ha conectado su web y app para continuar su labor de punto de encuentro de clientes y profesionales de calidad desde cualquier soporte que usen para acceder a la plataforma.

Mejorando cada día

En Pluumber, los profesionales pueden encontrar clientes o particulares que requieran sus servicios de forma rápida y sencilla, sólo se deberán registrar en la App e indicar qué servicios ofrecen. Podrán prestar sus servicios a miles de usuarios que los requieran. Otro factor importante, es que Pluumber App no cobra comisiones por trabajo encargado o realizado.

Es por ello que para poder llegar al mayor número de usuarios, es necesario estar atentos a mejorar aquellos aspectos que hagan, poco a poco más sencilla e intuitiva la conexión entre clientes y profesionales de calidad.

