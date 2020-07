Los ingredientes de la fórmula del nuevo Immune Booster contribuyen al funcionamiento del sistema inmunitario Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:33 h (CET) El nuevo producto de Herbalife Nutrition es un complemento alimenticio que mezcla vitamina D, vitamina C, selenio, zinc y EpiCor® La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado hoy en Europa su nuevo producto Immune Booster, pensado especialmente para las personas que necesitan reforzar el funcionamiento normal del sistema inmunitario y para quienes presentan carencias de vitaminas o minerales básicos.

El sistema inmunitario -compuesto por una red de células especializadas- actúa como un mecanismo de defensa ante enfermedades causadas por virus, bacterias y otros patógenos, por lo que preservarlo es fundamental para mantener la salud y la calidad de vida.

Si bien una nutrición adecuada, mantener un estilo de vida saludable y practicar ejercicio de forma regular son elementos primordiales para mantener operativo el sistema inmune, no siempre son suficientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS)[1] estima que, de hecho, el 75% de la población mundial no consume suficientes frutas ni verduras, la principal fuente de antioxidantes que fortalecen el sistema inmunitario, por lo que el consumo de complementos alimenticios puede ser un apoyo importante.

Immune Booster, con sabor a frutos silvestres, es un complemento alimenticio que mezcla vitaminas C y D, selenio y zinc. Esta composición única contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, así como a la protección de las células frente al daño oxidativo.

"Con Immune Booster estamos respondiendo a una necesidad detectada en el mercado de productos destinados a apoyar el normal funcionamiento del sistema inmunitario, aportando cantidades adicionales de vitaminas y minerales que nos permiten mantenernos saludables", destacó Yolanda Abad, Marketing Manager de Herbalife Nutrition España.

El producto incluye en su fórmula al EpiCor®, ingrediente científicamente probado y líder mundial en fermento de alimentos integrales.

La preparación de Immune Booster es muy simple: basta con diluir un sobre del producto en 150 ml de agua y consumirlo cada día, acompañado de una dieta equilibrada, la práctica de ejercicio regular y un estilo de vida saludable. Es compatible con otros productos de Herbalife Nutrition, como Fórmula 1 o AloeMax.

Immune Booster es apto para vegetarianos.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

[1] https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/f&v_promotion_initiative_report.pdf

Zinc, selenio, vitamina C y vitamina D contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Vitamina C, zinc y selenio contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.