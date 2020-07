Servicio de Abastecimiento de Productos MRO rentable y unificado para compradores globales de MRO.ECVV.COM Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:09 h (CET) Después de 13 años de acumulación de servicios en transacciones comerciales transfronterizas, ECVV.COM, una reconocida plataforma de abastecimiento de productos MRO de comercio electrónico, seleccionó cuidadosamente 2 millones de productos MRO y abrió su Centro Comercial Autónomo MRO.ECVV.COM en julio del 2020 Los puntos débiles existentes en el campo de adquisiciones de MRO a nivel empresarial son categorías múltiples y adquisiciones descentralizadas, precios ambiguos y muchos artículos falsos, altos costos de manejo de artículos y altos costos de almacén, enlaces más intermedios y altos requisitos de servicio, y altos costos de gestión de adquisiciones. Con MRO es fácil hacer un inventario inactivo. Según una encuesta, más del 50% del volumen de existencias de SKU de MRO excede los 12 meses y el personal de mantenimiento no puede encontrar las piezas de repuesto adecuadas en el almacén de MRO, lo que afecta la producción y aumenta el costo oculto.

La economía mundial continúa recuperándose, muchos países comienzan a reabrir el trabajo, la producción con una gran demanda de productos industriales y productos semi-acabados. Después de 13 años de acumulación de servicios en transacciones comerciales transfronterizas, ECVV.COM, una reconocida plataforma de abastecimiento de productos MRO de comercio electrónico, seleccionó cuidadosamente 2 millones de productos MRO y abrió su Centro Comercial Autónomo MRO.ECVV.COM en julio del 2020.

ECVV MRO Centro Comercial Autónomo tiene como objetivo ofrecer a los clientes internacionales un servicio integral de abastecimiento para todas las categorías de MRO, como suministros de oficina, equipos de informáticos, herramientas de hardware, productos de seguridad, instrumentos y medidores, equipos y accesorios mecánicos, iluminación eléctrica, productos químicos y otros Productos MRO. El servicio integral de abastecimiento MRO de ECVV cubre los productos MRO requeridos para la operación, producción y mantenimiento de empresas en el extranjero, y ofrece una solución general con respecto a los requisitos de MRO en todo el escenario de trabajo. El centro comercial ECVV MRO está dedicado a servir a clientes globales de empresas grandes, medianas y pequeñas, mejorando la seguridad de las transacciones y la eficiencia de las adquisiciones, y reduciendo los costos totales de adquisiciones.

El Centro Comercial Autónomo ECVV MRO adopta el modo de implementación SaaS que proporciona herramientas de colaboración que cubren todo el proceso de adquisición, desde productos básicos, pedidos, acuerdos hasta liquidación. Sirve para conectar el sistema ERP del cliente y la plataforma de compras. Todo el proceso de transacción se realiza a través de una plataforma en línea visualizada, electrónica y digital, que se puede utilizar para el presupuesto de compras, el abastecimiento, la planificación de compras, la selección de productos, la realización de pedidos, el envío de pedidos, la inspección de mercancías y la realización de pagos electrónicos.

El modo ECVV MRO SaaS forma una base de datos rastreable y analizable que ayuda a los clientes a rastrear mejor la fuente, monitorear todo el proceso y prevenir el riesgo. Por lo tanto, MRO.ECVV.COM proporciona a los compradores globales una serie completa de servicios electrónicos, como aprobación, supervisión y conciliación de pagos.

Compañía: Shenzhen ECVV Network Technology Corp., Ltd

Página Web: https://www.ecvv.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.