Beagilemyfriend.com, la forma más fácil y efectiva de conseguir la titulación Scrum Master

miércoles, 22 de julio de 2020, 11:01 h (CET) La certificación Scrum Master está muy demandada en todas las empresas que se encuentran en el sector IT, además de ingenierías, proyectos, comunicación, etc. El Equipo Scrum realiza un trabajo que aporta gran cantidad de beneficios Para todas aquellas personas que deseen obtener la certificación oficial SMC, y además con la convalidación internacional para pasar a formar parte de la base de datos de Scrum Study, podrán consultar la plataforma beagilemyfriend para ayudarles a conseguir esta titulación de una manera mucho más sencilla. Con un 95% de alumnos que han logrado certificarse gracias a que han impartido este curso. La duración aproximada del mismo es de unas 20 horas y con una disponibilidad de acceso de hasta 3 meses y 2 oportunidades de examen para que los usuarios puedan presentarse cuando lo consideren oportuno.

El objetivo principal de esta certificación es la confirmación de que estos usuarios hayan comprendido la manera de aplicar Scrum en sus proyectos y cómo funciona el mismo para realizar cualquier otro tipo de trabajo. Será necesario para cualquier persona que quiera trabajar como Scrum Master el obtener esta titulación, pues será muy importante a la hora de dirigir determinados proyectos, así como para conseguir resultados de los mismos. Una de las ventajas de este curso, es que está disponible en diferentes idiomas, desde el español hasta alemán, inglés, francés, portugués e italiano.

Be Agile My Friend es un blog especializado en todo aquello que tenga que ver con la optimización de procesos que funcionen a través de las metodologías Agile. Está dirigido por un grupo de profesionales que son especialistas en este sector, por lo que es perfecto para los usuarios que quieran conocer más sobre este mundo. Por este motivo, todo aquel que desee certificarse en Scrum podrá confiar plenamente en realizar este curso sabiendo que obtendrá resultados positivos, pues es de gran calidad y ya ha demostrado que casi todos los alumnos que han decidido realizarlo, han terminado consiguiendo tan ansiada titulación.

En Be Agile My Friend, los usuarios conocerán los conceptos básicos y avanzados (configurar tableros Scrum, gestionar conflictos...) que les permitirán gestionar sus propios proyectos de futuro con éxito. Esto será muy importante de cara a conseguir un empleo, o incluso comenzar uno nuevo con recursos propios. Además, hoy en día es muy importante conseguir una titulación de este tipo, pues muchas empresas los están demandando. Cuando un entorno es tan cambiante, el hecho de poseer una certificación Scrum oficial y conocer la forma de trabajo de metodologías ágiles hará destacar a los usuarios y les creará un perfil muy interesante para trabajar en un proyecto de equipo.

Esta plataforma no solo facilita a sus usuarios la posibilidad de realizar un curso para conseguir la certificación Scrum, sino que también realizan una serie de publicaciones para ayudar a todos los que estén interesados en el mundo digital, desde en qué consiste el Spring Backlog, todos los datos sobre Agile Marketing, o trucos y consejos para poner en marcha un proyecto. Toda esta información podrá serles de gran utilidad no solamente para ser contratados en una empresa, sino también para tener cierta autonomía a la hora de comenzar un proyecto que sea totalmente nuevo.

Además, también facilitan una dirección de correo electrónico como contacto para todo el que desee obtener su titulación, o simplemente para conocer más sobre las metodologías ágiles. De esta manera, su currículum quedará de lo más atractivo y completo, y no cabrá la menor duda de que las empresas aumentarán su interés de una forma bastante considerable.

