​El pianista Antonio Galera actúa en el Festival de Música de El Escorial

El pianista valenciano Antonio Galera actuará el próximo lunes 27 de julio en el Festival de Verano de El Escorial (Madrid), un clásico de las noches estivales de la sierra madrileña y uno de los principales festivales de la temporada veraniega en nuestro país.



Es la primera vez que Galera tocará ante el público de El Escorial, y para esta ocasión ha diseñado un programa que incluye obras de Beethoven, Liszt, Debussy y Ginastera.



El pianista se muestra muy ilusionado ante la celebración de este concierto, el primero de carácter presencial que realizará después de la crisis provocada por el coronavirus, y que ha supuesto la cancelación o aplazamiento de muchos compromisos, entre ellos un recital en la Kosciusko F. de New York, su participación en el Bar Harbor Music Festival donde es artista residente, en el Ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valencia, el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda, el Festival dels Horts de Picanya (Valencia) y otros festivales de verano.



La cita de El Escorial supone, por tanto, el arranque de una temporada atípica que, en la segunda mitad del año, incluirá conciertos en la sala Almudín de Valencia el 27 de septiembre (donde interpretará sonatas de Beethoven), en la Sociedad Filarmónica de Pontevedra con el tenor canario Manuel Gómez Ruiz, en el marco de una gira de conciertos por diversas ciudades españolas, en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda con la violista Isabel Villanueva, así como otras actuaciones en España o colaboraciones en el Palau de les Arts de Valencia.



El Festival de Verano de Escorial comenzó el 23 de julio y se prolongará hasta el 6 de agosto. En esta edición se presentarán un total de doce espectáculos de música, danza, teatro y humor que tendrán como protagonistas destacados a Ainhoa Arteta o la Orquesta de RTVE, entre otros muchos. La reapertura del Teatro Auditorio para el Festival de Verano se hará bajo estrictas medidas de seguridad e higiene a través de un protocolo que garantiza la seguridad de público y trabajadores, por lo que se abrirá con un aforo del 50%.



Trayectoria Antonio Galera lanzó en 2019 su primer trabajo discográfico. Bajo el título Prélude, está concebido en forma de recital y contiene composiciones de Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy y Henri Dutilleux. El proyecto fue grabado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada por el sello IBS Classical y presentado en el ciclo Serenates de la Universitat de València. Desde su lanzamiento ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada que ha visto en este trabajo una muestra de las principales virtudes del pianista valenciano al que auguran un futuro brillante. Descrito por Scherzo como “una voz con personalidad propia”, Antonio Galera ha actuado en la Salle Cortot de París, Chapelle de la Trinité de Fontainebleau, Zhong Shan Hall de Taipei, Steinway Hall de Nueva York, Society of the Four Arts de Palm Beach, Teatros del Canal de Madrid —Jóvenes Intérpretes de la Fundación Scherzo—, Palau de la Música de València, Palau de les Arts, Auditorio ADDA de Alicante, Cartuja de Valldemossa, Auditorio de Zaragoza o Palau de la Música de Barcelona, con directores como P. Entremont, R. Gimeno, P. Rus, C. Soler o R. Tebar.



Galardonado por la Yamaha Music Foundation of Europe y en el Premio Iturbi de València, ha debutado recientemente en Londres -St. Martin in the Fields-, Oxford -Balliol Hall-, en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, en Musika-Música Bilbao y con la Orquestra de València con B. Fernández y J. Lluna. Muy activo en el campo de la música de cámara, ha actuado en la Fundación Juan March, Centre de Musique de Chambre de París, Música en Segura o en el Bar Harbor Music Festival, donde es músico residente. Otros compromisos recientes incluyen conciertos en México, Malasia, Qatar y Sudáfrica o colaboraciones con la compañía de danza La Veronal y La Fura dels Baus en el Palau de les Arts, con la OCV y A. Salado. Su disco de debut, grabado con IBS en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, acaba de ser reconocido con el Melómano de Oro.



Nacido en València, estudió flauta y piano en el Conservatorio “Joaquín Rodrigo”, donde recibió el premio extraordinario de fin de carrera. Diplôme de Concertiste de l’École Normale de Musique de París y Máster en Interpretación Solista por el CSKG de Madrid becado por AIE, el Institut Valencià de Cultura, Comité Roussel y Juventudes Musicales de Madrid, beca recibida de S.M. la Reina Sofía.



Imparte cursos en la Universidad de València y en escuelas y universidades de Francia, Bélgica, Italia, México, Malasia, Qatar, España y EE. UU. Participa en las producciones del departamento de Educación del Palau de Les Arts.



Apasionado de la gestión cultural y la investigación, diseña proyectos como el Festival Iturbis para la Diputació de València, o el Festival dels Horts, del que es creador y director artístico, una propuesta innovadora que aúna música y patrimonio y que desde 2018 se celebra en una masía de la huerta valenciana con la participación de reconocidos intérpretes de prestigio internacional.