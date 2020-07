Uno de los problemas estéticos más comunes que afectan a las mujeres y hombres son las manchas en el rostro, lo que conocemos como “melasma” o “paño” es motivo de consulta en muchos centros estéticos (se dice que un 62% de la población española afirma estar preocupados por este motivo), y por ello no es de extrañar que la mayoría de las firmas beauty incorporen entre sus productos una línea antimanchas.



Te traemos las últimas novedades para combatir el melasmaLa causa es desconocida, muchos creen que en cierta medida viene provocados por las continuas exposiciones al sol, por el embarazo, antecedentes familiares…..pero lo cierto es que no deja de ser una patología hormono-dependiente que afecta sobre todo a la zona de las mejillas, frente y zona peribucal.



Una vez salen estas manchas oscuras son complicadas de quitar, hasta ahora la solución era la aplicación de productos despigmentantes (retinoides, ácido azetático…), los peeling químicos o el tratamiento con láser Picosure, que reduce la intensidad del melasma en unas pocas sesiones.

Para los casos más severos hoy te contamos la última novedad: el ÁCIDO TRANEXÁMICO, un ácido de nueva generación cuyos efectos se notan a partir de la segunda sesión!!!

Uno de los centros especializados en este tratamiento es el Instituto Médico Láser, consultado este centro nos cuentan que ellos lo administran por dos vías:



•Por fuera con mesoterapia, mediante pequeñas inyecciones que permiten depositarlo en la dermis, justo donde se crea la pigmentación. Se realiza un tratamiento combinado con láser Picosure que se aplica a baja densidad.

•Por dentro vía oral, como refuerzo a la mesoterapia o a un tratamiento tópico despigmentante. Las dosis bajas, de 250mg diarios durante 3 meses.

Se recomiendan 4 ó 5 sesiones con un intervalo de 2 semanas entre una y otra. En IML el precio de 5 sesiones combinadas con mesoterapia, láser Picosure y ácido Tranexámico son de 1.200€.



Para eliminar pequeñas manchas y cicatrices, The Beauty Concept nos recomienda su tratamiento de PLASMAGE o plasma fraccionado. Paz Torralba, directora de The Beauty Concept nos dice: “Alrededor, las células actúan de manera regenerativa y se crea tejido nuevo, es decir, se produce un efecto de ‘evaporación de la mancha’. No existe riesgo de dañar la piel, las molestias son mínimas y en ningún caso queda cicatriz, solo aparece una pequeña costra marrón que se desprende en unos días sin dejar ninguna señal". Y añade: tratar las manchas es absolutamente prioritario, porque no sólo añaden años, sino que dan un aspecto de dejadez y de una piel poco sana”, explica Paz Torralba, quien antepone tratar las manchas antes que otros signos de edad como las arrugas. El número de sesiones recomendables depende de cada caso, pero la media suele ser de dos sesiones. El precio varía dependiendo del diagnóstico.







Y si pensamos en productos especiales para tratar estas manchas oscuras de la piel, desde el laboratorio Kosei, la farmacéutica y especialista en cosmética, Mª José Tous, nos recomienda utilizar un producto principal para la noche y uno secundario para el día:



MELA XPERT WHITENING CONCENTRATE: un potente concentrado a base de ácidos y sustancias despigmentantes que se aplica por la noche y que ayuda a tratar las manchas y pigmentaciones irregulares de la piel.



Para reforzar la acción del despigmentante este laboratorio incluye en su rutina MELA XPERT CREMA CORRECTORA, una crema para utilizar de día sobre la piel limpia y recordando siempre ponerse un protector solar de factor alto.