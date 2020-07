Rakuten y el FC Barcelona invitan a 46.000 fans a formar parte de la nueva fachada del Camp Nou Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 18:37 h (CET) A través de la iniciativa THE BIG PICTURE se creará un mosaico gigante en la fachada principal del Camp Nou, compuesta por imágenes de los fans. Los fans podrán usar su identificación de Rakuten para encontrar su foto a través de una app de realidad aumentada y verla también en un mosaico digital Rakuten, Inc., ha anunciado hoy que, en colaboración con el FC Barcelona,creará un nuevo vinilo para la fachada del Camp Nou realizado con imágenes de 46.000 fans del Club alrededor del mundo.

En un momento en el que los partidos se realizan a puerta cerrada y hay restricciones de viaje, Rakuten busca agradecer a los fans su apoyo incondicional, que ha permitido mantener vivo el juego durante esta difícil etapa. Rakuten busca llegar a los aficionados de forma innovadora, permitiéndoles conectar con su equipo de una forma como nunca antes.

Rakuten ofrecerá a los culers la oportunidad única de formar parte del icónico estadio blaugrana. A partir del 21 de julio, los fans podrán registrarse en una webcreada especialmente para la ocasión, subir su foto animando al Barça y solicitar ser parte del nuevo mosaico gigante que se ubicará en la fachada del Camp Nou, sumándose al mosaico con los jugadores del FC Barcelona*1.

Rakuten también lanzará una app que permitirá a los visitantes del Camp Nou encontrar su imagen dentro del mosaico a través de una experiencia de realidad aumentada*2. Además, todas las fotos estarán disponibles también en versión digital, publicándose online para aquellos fans que no puedan visitar el Camp Nou en persona.

Periodo de promoción

Los aficionados podrán enviar su foto desde el 21 de julio a las 07.00 hasta el 11 de agosto de 2020 a las 1.59 horas (CET), o bien hasta que se reciban las 46.000 fotos.

Proceso de registro

1. Visita https://global.rakuten.com/corp/fcbarcelona/thebigpicture/es

2. Regístrate o inicia sesión con tu Rakuten ID

3. Selecciona o sácate una foto animándo al Barça

4. Envía tu foto

*1 El diseño del mosaico está sujeto a cambios sin notificación previa a los participantes.

*2 El acceso al Camp Nou está sujeto a las regulaciones locales debido a la COVID-19.

Sobre FC Barcelona El FC Barcelona se fundó en 1899, y es un equipo único en muchos sentidos. El Club es propiedad de más de 144.000 socios que pueden enorgullecerse de ser el Club más exitoso de Europa en los últimos años. Desde la temporada 2004/2005, el FC Barcelona ha ganado cuatro de las cinco Ligas de Campeones que el Club tiene en su palmarés, y diez del total de los 26 títulos de Liga conseguidos en su historia. Gracias a su idiosincrasia, el Barça es reconocido como ‘Más que un club’. Su estilo de juego único se conoce en todos los lugares y se proyecta alrededor del mundo a través de los mejores jugadores y entrenadores de su tiempo, así como a través de la apuesta del Club el talento crecido en casa. Todo ello va asociado, además, a su deseo de convertirse en la institución deportiva más admirada, querida y global. Una misión que se apoya en sus valores principales, como la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo en equipo. Asimismo, el Club también es reconocido por su compromiso con la sociedad, que se canaliza a través de la Fundación Barça, y por la labor que realiza para educar a los niños y niñas a través de los valores positivos del deporte. Su crecimiento en los últimos años ha permitido que tenga un alcance de 360 millones de fans en redes sociales, siendo el club deportivo con más seguidores en este ámbito.

Sobre Rakuten

Rakuten, Inc. (TOKIO: 4755) es uno de los líderes mundiales en servicios de Internet que busca empoderar a personas, comunidades, empresas y a la sociedad. Fundada en Tokio en 1997 como una tienda online, Rakuten se ha expandido para ofrecer servicios de comercio electrónico, tecnología financiera, contenido digital y comunicaciones a unos 1.400 millones de miembros en todo el mundo. El grupo Rakuten tiene más de 20.000 empleados y opera en 30 países y regiones. Para más información, visita global.rakuten.com/corp

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Laboratorios Expanscience - Mustela premiado en cinco categorías de los Premios Empresa Social 2020 Bodega de los Secretos explica los diferentes tipos de sal que existen y su uso en cocina The Valley y Nuria March colaboran para impulsar nuevas experiencias en los eventos de lujo y lifestyle ¿Cuál es el funcionamiento de la píldora abortiva?, según Cycotec iDISC obtiene la adjudicación del proyecto del nuevo web de Turismo de Palma