¿Cuál es el funcionamiento de la píldora abortiva?, según Cycotec

Como se dijo anteriormente cytotec es usado en el mundo como abortivo, pero muchas veces es combinado con otros medicamentos como la Mifepristona y Ergotrate que ayudan en el proceso de la interrupción temprana del embarazo Cytotec Propiedades Gástricas

Misoprostol tiene propiedades anti secretoras (inhibe la salida del ácido gástrico y protege la mucosa). Estos medicamentos conocidos como AINES, tienen como función la disminución de la secreción del bicarbonato y el moco, evitando el daño que causan estos agentes, no se tiene la certeza de que cytotec misopostrol reduce el riesgo de ulcera gástrica, el resultado que se obtuvo es que causa un efecto anti secretor y ayuda en la protección de la mucosa.

Cytotec misopostrol es suministrado para reducir las ulceras causadas por medicamentos anti inflamatorios no esteroides, como la aspirina. En pacientes que tienen riesgo de sufrir esta enfermedad como lo son los adultos mayores o pacientes que presenten enfermedades debilitantes.

Nombre comercial: cytotec

Principio activo: misopostrol

Presentación: Cytotec 200 mcg se presenta en forma de comprimidos de color blanco a blanquecino, hexagonal, ranurado en ambas caras, y con las marcas “1461” en una de ellas. Cada blíster contiene 28 comprimidos.

Cytotec Propiedades Abortivas

Cytotec misopostrol, es un medicamento creado para combatir las ulceras pépticas, pero que al suministrar a mujeres embarazadas, por su componente activo el misopostrol hará que inicie en labor de parto, dicho componente hace que el útero se dilate, es decir se abra para dar paso al embrión.

Muchas mujeres lo describen como un proceso rápido, seguro, económico y que se puede llevar a cabo en el hogar.

Se ha encontrado que el uso de cytotec para fines abortivos tiene un 98% de eficacia con un tiempo aproximado de 8 a 10 horas hasta culminar el proceso.

A muchas mujeres se les ha creado el mito que este medicamento puede causar su muerte atentar contra su salud reproductiva, este medicamento es distribuido de manera legal en países de habla hispana como Colombia y panamá, en estos países este medicamento es suministrado de forma legal para un aborto, ya que lo contemplen en su ley en casos de violación, si el embarazo afecta su salud mental etc., es decir si no se siente estable psicológicamente, económicamente o por cualquiera sea sus razones puede acceder a este servicio que en algunos hospitales si cuenta con seguro no se cobrara nada.

Cytotec misopostrol también es un aliado en la rama de la ginecología, en abortos espontáneos, eliminación de residuos, cuando las mujeres no pueden dar a luz o no dilatan bien, este medicamento es suministrado para ayudar en la labor de parto.

Cytotec en interacción con otros medicamentos.

Mifepristona

Nombres comerciales: Zacafemyl, Mifeprex, Mifegyne

Presentación: comprimidos de 200mcg,

Laboratorio: exelgyn

También conocida también como RU-486, es un fármaco antiprogesterónico que bloquea la recepción de la progesterona, una hormona que ayuda en la continuación del embarazo. Combinada con Misoprostol induce al aborto cuando se la administra al inicio del embarazo, por lo general se usa con máximo 12 semanas gestantes, ofreciendo a las mujeres una alternativa aparte del aborto quirúrgico)

Al realizar un aborto con medicamentos se trata de un procedimiento no invasivo por lo tanto elimina ciertos riegos relacionados con la aspiración, dilatación y curetaje, como la perforación en el útero y riesgos de la anestesia

Según las mujeres que usan Mifepristona con cytotec misopostrol, para la interrupción temprana del embarazo, los efectos secundarios más comunes que se presentaron son: fiebre, vomito, nauseas, cólico, diarrea, dichos síntomas se presentan durante 8 a 10 horas que es el tiempo que toma el útero en dilatar.

La ciencia ha descubierto que además del uso abortivo de la Mifepristona también es usada en el tratamiento de cáncer de seno, endometriosis, síndrome de Cushing, glaucoma, cáncer ovárico, cáncer prostático, miningioma y fibromas uterinos y si bien la Mifepristona no está disponible como anticonceptivo, en dosis muy bajas evitaría el embarazo.

Mifepristona ha sido aprobada por la FDA, Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU. El 28 de septiembre del 2000, para la interrupción temprana del embarazo, en combinación con cytotec misopostrol a pesar de los esfuerzos de diferentes grupos que no comparten la libertad reproductiva de la mujer.

Ergotrate

Nombres comerciales: Ergotrate, ergometrina, ergometron

Farmacológica: Estimulante uterino

Forma farmacéutica: tabletas, ampollas; intra muscular, intra venoso.

Distribución: A NIVEL HOSPITALARIO

Es utilizado para prevenir y evitar la hemorragia post-parto o del aborto debido a la debilidad uterina, también es utilizado para la eliminación de residuos uterinos como tejido y coágulos.

El Ergotrate produce contracciones uterinas, inicialmente una fuerte seguida de pequeñas contracciones gradualmente. El efecto clínico es la estimulación del musculo liso, la contracción de las paredes uterinas.

Ergotrate es un medicamento indicado para evitar o tratar hemorragias uterinas en el post-parto o post- aborto debido a la debilidad uterina, es necesaria ser tomada antes de la expulsión de la placenta para evitar que esta quede adentro en el caso de los abortos incompletos, el Ergotrate puede usarse después del uso de cytotec misopostrol, ya que ayuda a la eliminación de contenidos cono coágulos y tejidos.

Ergotrate es un coadyuvante el proceso del aborto con cytotec misopostrol, se usa al finalizar el proceso con cytotec, su uso es oral en presentación en tabletas o inyectable, este medicamento ayuda a que el útero se limpie por medio de pequeñas contracciones que hacen que estos residuos sean eliminados.

El Ergotrate también puede usarse como agente de diagnóstico en la agina de pecho.

En países como Perú, Bolivia, Uruguay, son medicamentos de venta restringida, es decir debe ser recetado por un profesional de la salud. Son medicamentos de venta restringida por lo general deben tener receta especial para su adquisición.