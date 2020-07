Las empresas de la Milla del Conocimiento de Gijón Impulsa, esquivan la crisis mejor que la media nacional Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 16:46 h (CET) El elevado componente innovador y el teletrabajo han limitado el impacto de la COVID-19 entre las 170 empresas y 4.000 empleados del área que conforman la Milla del Conocimiento ‘Margarita Salas’ de Gijón El coronavirus ha golpeado con menos fuerza a las 170 empresas de la Milla del Conocimiento ‘Margarita Salas’ de Gijón que al resto del tejido productivo español, tanto en términos de facturación como de empleo. Así se desprende del estudio elaborado por la entidad municipal Gijón Impulsa realizado a los directivos de las compañías que integran el ecosistema innovador gijonés.

Mientras que en España la quiebra de empresas se ha triplicado en junio y 435 compañías han solicitado concurso de acreedores, el número de trabajadores de la Milla del Conocimiento solo se ha reducido un 2,6% desde que finalizó el Estado de Alarma, un porcentaje muy inferior a la media asturiana, que resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que a la Milla se vinculan un total de 4.000 empleos.

El elevado componente innovador y tecnológico, así como su capacidad para mantener la actividad a través del teletrabajo justifican estas cifras que, además, se completan con las buenas previsiones de futuro de este ecosistema. Según el estudio de Gijón Impulsa, se espera una pronta recuperación del empleo. Tanto es así que las empresas estiman que, al finalizar el año 2020, el número de trabajadores contratado sea un 3% superior al existente en diciembre de 2019.

Este estudio, también ha querido analizar las inversiones y oportunidades de negocio de las empresas de la Milla del Conocimiento durante estos meses y los resultados son muy positivos. A pesar de que el 46,8% de las compañías reconoce haber cancelado o reducido las inversiones previstas para este año como consecuencia de la incertidumbre, el ADN innovador de las empresas que conforman la Milla del Conocimiento de Gijón ha contribuido a que, en plena crisis económica y sanitaria, hayan encontrado oportunidades de negocio.

Así, en este periodo, el 30,4% de las compañías de la Milla ha desarrollado nuevos productos o servicios y el 24,1% ha ampliado su mercado captando nuevos clientes. Los canales de distribución online también se han potenciado. Así lo afirma el 22,8% de las encuestadas, mientras que un 6,3% asegura haberse introducido en nuevos mercados geográficos.

No obstante, las oportunidades de negocio no ha sido el único eje tratado en este estudio. También se ha abordado la importancia que da la Milla del Conocimiento de Gijón a las tecnologías y los procesos internos, tan relevantes en la nueva realidad actual, especialmente para los empleados.

El estudio pone de relevancia la importancia que otorga La Milla del Conocimiento a ambos asuntos, pues el 36,7% de las encuestadas asegura haber establecido mejoras de organización interna y el 34,2% dice haber incorporado nuevas tecnologías para facilitar el día a día de los profesionales y el trabajo en equipo.

¿Qué ha ocurrido con la facturación?

Este informe también analiza la evolución de la facturación de las empresas que conforman este ecosistema innovador. De él se desprende que, durante el mes de marzo, en el que solo se operó con normalidad la primera quincena, el sector TIC incrementó sus ventas. Lo mismo ocurrió en el mes de abril, el primero en que se pueden medir en plenitud los efectos del descenso de la actividad, donde el sector TIC volvió a registrar un aumento de sus ventas, al igual que el sector de la salud y la biotecnología.

Acerca de Gijón Impulsa

Gijón Impulsa es la sociedad municipal de la ciudad que se encarga de desarrollar, desde hace más de 25 años, distintas medidas con el objetivo de fomentar e impulsar el desarrollo económico y la innovación local como estrategia para afrontar el futuro nuestra ciudad. Actualmente, desarrolla una actividad centrada en generar emprendimiento en innovación y su consolidación a través de la colaboración entre agentes del ecosistema local de innovación. Gijón Impulsa es además, agente tractor de la llamada Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón/Xixón y ente gestor del Parque Científico Tecnológico, enclavado en el corazón de la ciudad.

La Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón es un espacio geográfico situado en el distrito Este de la ciudad que conforma un ecosistema de innovación único, acogiendo a más de 170 empresas e instituciones públicas y privadas basadas en conocimiento, con la finalidad de aprovechar las potencialidades del entorno y donde la tecnología y la ciencia conviven con el arte y la cultura. www.milladelconocimiento.com

El Parque Científico y Tecnológico de Gijón, alberga principalmente el tejido empresarial de base tecnológica, y a organismos de apoyo a la innovación entre los que destacan dos centros tecnológicos (CTIC e IDONIAL).

