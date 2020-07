Nace MejoresBarcelona.com, la web que da voz a los pequeños negocios en la capital catalana Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 14:57 h (CET) Agrupar los mejores servicios de la ciudad y promover los pequeños negocios, los objetivos de esta nueva página web Barcelona es una gran ciudad que cuenta con diversas empresas y profesionales ofreciendo sus servicios. Por eso, muchas veces puede ser complicado encontrar a un buen profesional que solucione alguno de los problemas que surgen en el día a día.

MejoresBarcelona.com es un directorio que elige a las mejores empresas y negocios locales. Engloba todo tipo de profesionales: dentistas, abogados, toda clase de médicos, veterinarios, academias de idiomas, academias de baile, academias para preparar oposiciones, peluquerías para personas y peluquerías caninas, y muchos tipos de profesionales más.

Además de facilitar la búsqueda al usuario, el principal objetivo de la web es la protección de los pequeños negocios y empresas locales frente a las multinacionales. De esta manera, se promueven los servicios y empresas de la ciudad ofreciéndoles una oportunidad. Sus creadores considera que no hace falta ser una gran empresa para ofrecer lo mejor al mejor precio.

Por ejemplo, si aparece una fuga de agua en casa se necesitará un buen fontanero que pueda identificar y solucionar el problema. Lo complicado, en muchas ocasiones, es encontrar a un buen profesional que ofrezca servicios de calidad y al mejor precio.

Se pueden tardar horas y horas en encontrar a una persona altamente cualificada, que cumpla ciertos criterios de calidad y que esté especializada en la tarea. Este tiempo podría ser sustancial a la hora de solucionar el problema.

Para seleccionar a todos estos profesionales se siguen unos rigurosos criterios de selección. Por ejemplo, para seleccionar los comercios se tienen en cuenta los siguientes principios: los negocios deben tener diversos años de experiencia, deben ser personas altamente cualificadas y con buena formación, es importante que tengan actualizada la página web, se analizan los premios y los logros, y se estudian los precios.

Otro de los aspectos que se tiene muy en cuenta es la valoración que hacen los clientes que ya han disfrutado de los servicios de estos negocios. Nadie mejor que los propios clientes para decidir si la empresa ofrece o no lo mejor. Por eso, se analizan comentarios y opiniones. Además, también se tiene en cuenta si estos clientes recomiendan o no los servicios que han contratado.

La relación entre la calidad y el precio siempre es muy importante. Se buscan los mejores profesionales al mejor precio.

Sus responsables explican: "MejoresBarcelona.com es un directorio que tiene dos objetivos muy definidos: En primer lugar, facilita a las personas la búsqueda de los mejores negocios de la ciudad. En segundo lugar, apoya a las pequeñas empresas y a los negocios locales frente a las grandes empresas y a las multinacionales en estos momentos complicados".

