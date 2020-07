Canel Rolls, del grupo Inversiones Venespor, retoma sus planes de expansión inaugurando en Barcelona Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 13:55 h (CET) El grupo es también fundador de la cadena La Rollerie, con siete locales operativos y de sus dos restaurantes Roll Station La cadena Canel Rolls, perteneciente a Inversiones Venespor, grupo de restauración propietario también de La Rollerie, y de los restaurantes-cafetería Roll Station, ha anunciado la apertura de su primer local en la provincia de Barcelona.

El nuevo establecimiento, que será gestionado en régimen de franquicia, está ubicado en la planta alta del Centro Comercial Ánecblau, en la localidad costera de Castelldefels. El local, cuenta con una superficie de más de 70 m2, así como un área para recoger pedidos de particulares, capacidad para 38 personas e incluye novedades de diseño en cuanto al mobiliario y a la tapicería de la cadena.

Se trata del primer local de la cadena en Cataluña si bien no será el último dado que la enseña está muy interesada en implantarse en esta región estratégica. Con esta apertura Canel Rolls retoma su plan de expansión, centrado en consolidar su presencia en aquellas localidades más representativas para el grupo y su implantación en plazas en las que aún no tiene presencia.

Con esta ya son dos los establecimientos de la marca inaugurados en 2020.

Canel Rolls llega a Castelldefels, con una oferta que reúne una amplia variedad de productos dulces y salados, para todos los momentos de consumo diarios. De este modo, la compañía cubre las necesidades del público en cualquier franja horaria, desde sus famosos Rolls de Canela de múltiples sabores y variedades, hasta una cuidada sección de wraps, focaccias, ensaladas, baguettes, croissants, tequeños, etc., así como sus cafés fríos y calientes, smoothies, zumos naturales, granizados, etc.

El grupo de restauración cuenta actualmente con 7 locales de la marca Canel Rolls, 7 establecimientos más operativos bajo la marca La Rollerie repartidos por las comunidad de Madrid Valencia y otros dos restaurantes más denominados Roll Station, en las mismas provincias.

Inversiones Venespor cuenta con una plantilla cercana a los 200 empleados. y dispone además de unas cocinas centrales, ubicadas en Alcalá de Henares, Madrid, con una superficie de 600 m2, en las que han invertido más de 2 millones de euros y donde producen gran parte de sus productos.

Un modelo de negocio sin competencia:

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Desde su fundación Canel Rolls comercializa, bajo un sistema mixto de expansión –locales propios y franquiciados- de una línea de producto novedosa y sin competencia en nuestro país. Su éxito se basa en el Roll de Canela como producto estrella, un producto de alta demanda en el continente americano y que sus impulsores pensaron que podía encajar muy bien en nuestro país, tanto entre el consumidor local como entre el turista.

Veinte años después, la compañía cuenta con los mejores Cinnnamon Rolls de España, y dominan una receta secreta y 100% artesanal que les ha convertido en los Maestros de la Canela. Canel Rolls emplea exclusivamente ingredientes de primera calidad y, por supuesto, solo la auténtica canela de Ceylán.

Asimismo, Canel Rolls es un modelo de negocio exitoso, que requiere de una inversión que oscila entre los 68.000€ y o 88.000€ -más obra civil- dependiendo del formato de Franquicia, con la ventaja de contar con el servicio de “llave en mano”.

Canel Rolls ofrece una recuperación de inversión en apenas 16 meses de media. Una franquicia consolidada cuya principal garantía es la amplia experiencia del grupo, sus dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración, su conocimiento del mercado inmobiliario y su información de primera mano de los mejores locales disponibles, y su intenso plan de formación tanto para el franquiciado como para su equipo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Datacasas Proptech reinventa la compra online de pisos con el móvil, y es finalista del Santander Challenge Nace el primer título universitario 100% online en Marketing Sanitario Nace MejoresBarcelona.com, la web que da voz a los pequeños negocios en la capital catalana Plastigaur y Basque Fondo entran en el accionariado de la biotecnológica vasca Polimerbio Fersay prepara el lanzamiento de un nuevo servicio VIP