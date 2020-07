Comienza el concurso de "CONEXOO y Raiola surfean la ola", según Josma Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 12:31 h (CET) Todos los años aparece un nuevo concurso en el sector del SEO y a pesar de la crisis, este año no será una excepción Este año se celebra por primera vez el concurso organizado por Conexoo, un marketplace de reciente creación especializado en la venta de enlaces vitaminados.

El premio es de lo más gratificante para el ganador, pues se tratan de no más ni menos que 5000€ en metálico para el primero que consiga posicionarse por las siguientes palabras clave:

- Conexoo y Raiola surfean la ola

- El Guerrero del SEO se lleva el trofeo

Se trata de palabras clave con poca competencia para poder tener un espacio de trabajo donde los SEOs puedan competir.

Este tipo de concursos tienen muchas complicaciones ya que se depende de una empresa tercera, Google, quien determina que web permanecerá en primer lugar.

Pero es justo ahí donde reside el poder de la buena utilización del SEO.

"Un seo será capaz de conseguir ofrecerle al buscador lo que le gusta para poder copar las mejores posiciones".

En esta ocasión se cuentan por cientos los participantes que han decidido surfear esta ola y alzarse con el trofeo.

Uno de los más destacados es Josma, un experto en SEO que ha realizado una serie de juegos dentro de la propia página web para mejorar la experiencia de usuario y por ende el posicionamiento web de la página en si.

Otra de las acciones destacables de este concursante es el uso de la literatura como parte textual del contenido de la web y cómo esta puede influir en el posicionamiento, no solo a nivel de cantidad de contenido si no también en la riqueza semántica de este.

El 17 de septiembre tendrá lugar el fallo del concurso y se podrá averiguar quien ha sido el ganador y qué técnicas ha utilizado para poder superar un concurso tan difícil como es este.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.