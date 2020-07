Planificatuviaje.es, recomienda no quedarse en casa este verano Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 11:55 h (CET) Este verano, a pesar de la situación en la que se encuentra el mundo, son muchas las personas que han decidido viajar para aprovechar sus vacaciones. Muchas veces les surge una cuestión importante, y esta es el destino a elegir Por ello, la plataforma planificatuviaje.es/italia/donde-alojarse-en-palermo-los-mejores-hoteles-y-ciudades/ les recomienda la isla de Sicilia, conocida mundialmente por su excelente comida, paisaje y cultura Esta gran isla cuenta con el volcán Etna, uno de los más altos de Europa, y fue una antigua colonia griega parte de los imperios romano, bizantino y fenicio que finalmente se convirtió en un Emirato Árabe, y después pasó por manos de grandes potencias europeas, lo que hace que este lugar tenga una muy rica historia.

Todas estas culturas han supuesto influencias muy significativas en Sicilia, y por eso abundan los lugares históricos, como el Valle de los Templos, donde las ruinas de siete templos griegos aún a día de hoy siguen sorprendiendo a todos los turistas que los visitan. Tanto sus pueblos como sus ciudades son de lo más pintorescos, situados en montañas o a lo largo de la costa, lo que permite la realización de numerosas actividades como senderismo, snorkeling o salir a para probar la deliciosa comida que ofrece Sicilia. Este maravilloso lugar es de lo más completo tanto para tomarse un merecido descanso como para visitar y conocer nuevas culturas e historias.

Dentro de Sicilia, uno de los lugares a los que sin duda merece la pena viajar, es Palermo, la capital de la isla situada en la costa noroeste. No solamente cuenta con un maravilloso paisaje de montaña, sino que también tiene mar, mucha historia y monumentos arquitectónicos de gran calidad, como la Iglesia de Casa Professa del siglo XVI. También cabe destacar la Ópera Lírica, el teatro más grande de Italia y el tercero más grande de Europa.

Todo ello sin olvidar la comida callejera y los antiguos mercados que se encuentran en la ciudad y que permiten a los turistas conocer gran cantidad de detalles y más información de la cultura del lugar. En caso de que los futuros viajeros deseen hospedarse en Palermo, en planificatuviaje.es se le recomienda varios hoteles según su presupuesto y lo que deseen gastarse. En caso de que prefieran un hotel de lujo, el Grand Hotel Wagner es la perfecta alternativa.

Posee habitaciones muy bien equipadas y decoradas con muebles clásicos y de lujo. Este hotel de finales del siglo XIX también dispone de un comedor, spa y un bar que se encuentra a siete minutos a pie del Teatro Massimo. Si, por el contrario los turistas prefieren un hotel de una gama media, se les recomienda el Hotel Garibaldi, situado en un edificio histórico en frente del Teatro Politeama, además de estar muy cerca de la Catedral de Palermo y la Piazza Ruggero Settimo.

Sus habitaciones son contemporáneas, y dispone de un bar de cócteles y un desayuno buffet, sin olvidar un restaurante en la azotea y un aparcamiento gratuito que también facilitará el viaje a todos aquellos que se desplacen con coche. Por último, si se cuenta con un presupuesto más bajo, o simplemente se quiere ahorrar, un hotel barato y de calidad es el Hotel Bel 3, cuyas habitaciones son elegantes con modernos baños y balcones con vistas. Cuentan con una pizzería y un desayuno buffet, y se encuentra a tan solo 20 minutos hasta el centro, lo que permitirá relajarse del centro de la ciudad.

Cualquiera de estas opciones dejará satisfechos a los turistas, pues se hospeden donde se hospeden, Sicilia les maravillará de la misma manera y disfrutarán de su estancia y de sus vacaciones por todo lo alto.

