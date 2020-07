Alma Secret lanza su gama color. 4 Labiales 100% naturales con la certificación Ecocert Cosmos Natural Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 10:03 h (CET) Natural Glow Lipstick de Alma Secret son los pintalabios naturales que triunfarán este verano. Maquillarse los labios tiene un poder de transformación increíble en el estado de ánimo En estos días en los que se necesita una dosis de positividad, pintarse los labios puede marcar la diferencia y dar un giro de 180º al estado de ánimo de la gente.

¿Porqué un labial natural?

La piel de los labios es más delicada y fina que la del resto del cuerpo. Además, no contiene glándulas sebáceas ni sudoríparas y esto hace que tengan más facilidad para resecarse. A la pérdida de hidratación se une la pérdida progresiva de colágeno que hace que pierdan volumen y turgencia con el paso del tiempo.

"Elegir una alternativa más natural y que siga siendo efectiva, es posible" afirma Rocío L. Cuesta, CEO de Alma Secret, "por eso hemos elegido los labiales como el primer producto de nuestra gama color"

Los labios son extremadamente sensibles y nada mejor para cuidarlos que la nueva gama NATURAL GLOW LIPSTICK, sin ingredientes innecesarios, certificada natural por ECOCERT COSMOS y formulada con activos y aceites cargados de vitaminas y propiedades.

¿Cuál es su secreto?

Sin duda la combinación de aceites vegetales naturales y ecológicos junto al Ácido Hialurónico. Una fórmula natural y con un chute de antioxidante a base de aceites de Frambuesa, Açai, Granada, Sésamo, Almendras y cremosa Manteca de Mango, que suavizan, hidratan, flexibilizan y protegen los labios de los radicales libres, aumentando la actividad celular y reduciendo las arrugas.

Su fórmula se completa con una combinación exclusiva de

- Ésteres de Jojoba que aportan suavidad y facilidad de aplicación,

- Extractos de Caléndula & Cola de Caballo que reparan y regeneran en profundidad,

- Vitamina E antioxidante

- Ácido Hialurónico Vegano, un ingrediente capaz de retener la humedad de los labios para optimizar la hidratación y reducir las líneas de expresión proporcionando mayor flexibilidad y un ligero efecto de "relleno" o labios más jugosos y saludables.

Todos ellos elaborados con una combinación perfecta de 3 ceras naturales y consistentes: Candelilla, Girasol y Acacia, que actúan formando una película protectora sobre la piel. Su tonalidad proviene de pigmentos minerales naturales y, además, ¡huelen a frutos rojos!

En definitiva, una fórmula natural, antiage, súper concentrada e ideal para mantener los labios bonitos, con color y protegidos durante todo el día.

4 colores irresistibles para lucir labios bonitos

La gama Natural Glow Lipstick está formada por 4 tonos muy favorecedores y de tendencia que enamorarán a todas las mujeres. Son naturales, mega femeninos y muy cómodos de llevar. Y tienes para elegir entre rosa, rojo cereza oscuro, marrón chocolate con subtono ciruela y nude.

- PERFECT ROSE " Nº 55 - Rosa intenso y favorecedor, divertido y muy combinable. Ideal para pasarse al lado rosa de la vida.

- COOL RED " Nº 48 - Rojo cereza oscuro, sofisticado y con fuerza. Ideal para las devotas del rojo en todas sus tonalidades.

- PLUM CHOCOLAT " Nº 62 (Vegano) - Marrón suave con un toque de ciruela. Un básico que nunca pasa de moda y que realza los labios para un aspecto más fresco y juvenil.

- DAILY NUDE " Nº 79 (Vegano) - Nude claro que da un ligero tono de color a los labios. Perfecto para maquillajes de acabado natural o looks "no-makeup"

Son Semi-mate, tienen una buena pigmentación y durabilidad, y su acabado es satinado sedoso.

Con estos labiales por fin se dará el paso a una cosmética natural y más saludable sin renunciar a una buena pigmentación.

Para un acabado de larga duración, realiza una primera aplicación, seca los labios con papel tisú y después repite con una segunda aplicación.

Certificado por ECOCERT COSMOS NATURAL " VEGANO " CRUELTY FREE

